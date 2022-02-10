Евакуація американців з України: Пентагон допускає залучення війська, яке відправило у Польщу
Військовослужбовців 82 повітряно-десантної дивізії США на початку лютого направили в Польщу. У Пентагоні попередили, що на територію України вони наразі точно не потраплять.
Втім, там акуратно висловилися про те, що десантників можуть залучити для евакуації мирних мешканців з України у разі екстреної ситуації. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.
Нагадаємо Перекинуть війська до Польщі: США готуються евакуювати американців з України
Військові зараз не будуть евакуйовувати американців з України
Прессекретар Пентагону наголосив, що після відправки зі США військові опиняться на службовому завданні у Польщі. Звідти вони не виїжджатимуть в Україну. Принаймні спрямовувати їх на нашу територію наразі не планують.
Проте, якщо виникне така потреба, то військові США будуть готовими допомагати з евакуацією.
Американські війська можуть бути залучені в евакуації громадян США з України, але на українську територію їх спрямовувати не планується,
– розповів Кірбі.
Однак у Міноборони США зазначили, що не можуть повідомити жодних подробиць про підготовку до можливого виїзду американців з України.Зверніть увагу! Напередодні американське видання The Wall Street Journal розповіло, що десантників у Польщі розміщують через ймовірну евакуацію у разі вторгнення Росії в Україну. Начебто Штати хочуть, щоб це відбулося організовано, а не "хаотично, як це було в Афганістані". Посилаючись на власні джерела, журналісти повідомляють, що десантники незабаром почнуть ладнати наметове містечко для прийому біженців.
Кірбі наголосив, що зараз евакуацією громадян США з України ніхто не займатиметься. Оскільки ті, хто хочуть виїхати (як це радить Посольство США у Києві, до речі), можуть виїхати з України різними шляхами.
США направили військових у Польщу: що варто знати
- На тлі загрози російської агресії США вирішили посилити свою військову присутність в Східній Європі.
- Перший літак із військовими приземлився 6 лютого у Жешуві. Це місто розташоване за 70 кілометрів від українського кордону. Наступного дня там же аеропорт прийняв ще одну партію військових. Загалом Польща прийняла 1700 військових США.
- Американці загалом вирішили посилити східний фланг НАТО. Вони відправили свій контингент до Румунії, Польщі та Німеччини.
- Загалом кількість військових США у Європі збільшилася на 2 000 людей. На думку Білого дому, це показує міцність підтримки європейських партнерів.
Погляньте, як США почали перекидання додаткових військ до Європи