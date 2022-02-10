Евакуація американців з України: Пентагон допускає залучення війська, яке відправило у Польщу

Військовослужбовців 82 повітряно-десантної дивізії США на початку лютого направили в Польщу. У Пентагоні попередили, що на територію України вони наразі точно не потраплять.

Втім, там акуратно висловилися про те, що десантників можуть залучити для евакуації мирних мешканців з України у разі екстреної ситуації. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

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Військові зараз не будуть евакуйовувати американців з України

Прессекретар Пентагону наголосив, що після відправки зі США військові опиняться на службовому завданні у Польщі. Звідти вони не виїжджатимуть в Україну. Принаймні спрямовувати їх на нашу територію наразі не планують.

Проте, якщо виникне така потреба, то військові США будуть готовими допомагати з евакуацією.

Американські війська можуть бути залучені в евакуації громадян США з України, але на українську територію їх спрямовувати не планується,

– розповів Кірбі.

Однак у Міноборони США зазначили, що не можуть повідомити жодних подробиць про підготовку до можливого виїзду американців з України.

Напередодні американське видання The Wall Street Journal розповіло, що десантників у Польщі розміщують через ймовірну евакуацію у разі вторгнення Росії в Україну. Начебто Штати хочуть, щоб це відбулося організовано, а. Посилаючись на власні джерела, журналісти повідомляють, що десантники незабаром почнуть ладнати наметове містечко для прийому біженців.

Кірбі наголосив, що зараз евакуацією громадян США з України ніхто не займатиметься. Оскільки ті, хто хочуть виїхати (як це радить Посольство США у Києві, до речі), можуть виїхати з України різними шляхами.

США направили військових у Польщу: що варто знати

На тлі загрози російської агресії США вирішили посилити свою військову присутність в Східній Європі.

Перший літак із військовими приземлився 6 лютого у Жешуві. Це місто розташоване за 70 кілометрів від українського кордону. Наступного дня там же аеропорт прийняв ще одну партію військових. Загалом Польща прийняла 1700 військових США .

. Американці загалом вирішили посилити східний фланг НАТО. Вони відправили свій контингент до Румунії, Польщі та Німеччини.

Загалом кількість військових США у Європі збільшилася на 2 000 людей. На думку Білого дому, це показує міцність підтримки європейських партнерів.

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