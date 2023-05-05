"Є певна кількість "ждунів": чи буде примусова евакуація з Авдіївки

Начальник Об'єднаного пресцентру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив, що, найімовірніше, в найближчі терміни все мирне населення Авдіївки буде евакуйоване. Та тут мовиться про добровільну евакуацію.

Про це 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що немає жодного законного механізму щодо примусового вивезення людей з будь-якої фронтової чи не фронтової громади.

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"Конституція України, Женевська конвенція забороняє примусову евакуацію людей навіть з таких фронтових населених пунктів", – розповів він.

Водночас Барабаш зауважив, що, якби у місті не було цивільного населення, то як військовим було б набагато простіше робити свою роботу, так і представникам місцевої влади виконувати певні завдання.

"Чим більше людей, тим більше, перепрошую, головного болю маємо ми та військові. Примусова евакуація може бути лише дітей неповнолітніх", – наголосив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Чи буде примусова евакуація цивільних з Авдіївки: дивіться відео

Чи буде примусова евакуація

Але примусово евакуювати всіх людей не будуть.

Моя особиста думка, що краще ми могли б вивезти всіх. Є у нас все ще можливість вивозити людей. На жаль, не дуже є бажання. Вчора вивезли дві цивільні особи, позавчора дві. До того декілька днів – взагалі жодної,

– розповів Барабаш.

Люди не хочуть залишати Авдіївку. Мовляв, їм "нема куди їхати".

"Хоча є куди їхати. "Не хочемо їхати, бо нема до кого їхати, нема за що їхати. Не хочемо їхати, бо це наше, я все життя будував цю квартиру чи той будинок, все життя на це накопичував і тут я маю все це залишити". Попри те, що здебільшого все це розбите", –розказав він.

Є цивільні, які не хочуть їхати через те, що треба винаймати житло.

"Для чого нам кудись їхати, треба десь виїжджати, винаймати житло, платити якісь кошти". Тут, в принципі, вони живуть, ні за що не треба платити. Гуманітарну допомогу привезли", – зазначив Віталій Барабаш.

У людей є продуктові набори та гігієна, а також безоплатна медицина. Але це все під обстрілами. Водночас є певна кількість людей, які чекають на "рускій мір".

"Ждуни". Не без того. Так, вони є. І це зрозуміло. Здебільшого, вони всі такі "тихушні". Вголос ніхто не кричить, що "я чекаю "рускій мір". Зрозуміло, що одразу ця історія дуже швидко закінчиться,

– наголосив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

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