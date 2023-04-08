Попри щоденні обстріли: в Авдіївці дорослі ховають від обов’язкової евакуації чотирьох дітей
Окупанти регулярно обстрілюють Авдіївку та намагаються зрівняти місто з землею. Правоохоронці розшукують 4 дітей, які залишилися в небезпечному для життя населеному пункті, щоб урятувати їх.
Річ у тім, що батьки переховують цих дітей, бо не хочуть виїжджати й покидати домівку. Детальніше про це розповіли у Національній поліції України.
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Деякі жителі Авдіївки не хочуть евакуюватися у безпечне місце
В Авдіївці триває евакуація місцевого населення. Місто щодня обстрілюють загарбники та намагаються штурмувати його околиці.
Однак деякі люди не хочуть виїжджати. Зокрема поліцейські розшукують 4 дітей, яких переховують їхні батьки.
Двох дітлахів "Білі янголи" вже знайшли й наразі вмовляють їхню родину евакуюватися. Також під час нового рятувального рейсу правоохоронцям вдалося вивезти подружжя зі 100-річного будинку."Білі янголи" – поліцейський екіпаж, що розшукує та евакуює людей з найнебезпечніших населених пунктів Донецької області. (Інформація з відкритих джерел)
Поліція закликає батьків не дати дітям загинути та погодитися на виїзд,
– наголошують правоохоронці.
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Що відбувається у 4 найгарячіших точках фронту: відповідь експерта
- Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що українські захисники не тільки успішно обороняються, але й проводять штурмові дії.
- Як повідомляло раніше Міноборони, найгарячіше зараз у таких населених пунктах, як Авдіївка, Бахмут, Білогорівка та Мар'їнка. Зокрема відомо, що окупанти не можуть захопити Бахмут, а тому намагаються оточити Авдіївку.
- "Білогорівка – це північ Донецького фронту, укріпрайон, що південно-східніше від Сіверська. Це плацдарм для нашого подальшого руху в сторону Лисичанська. Це дуже перспективний напрямок для нашого виходу до Луганська", – пояснив Світан. Тому російські загарбники намагаються зробити все, аби перекрити ЗСУ виступ з правого берега Сіверського Донця.