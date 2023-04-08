Попри щоденні обстріли: в Авдіївці дорослі ховають від обов’язкової евакуації чотирьох дітей

Окупанти регулярно обстрілюють Авдіївку та намагаються зрівняти місто з землею. Правоохоронці розшукують 4 дітей, які залишилися в небезпечному для життя населеному пункті, щоб урятувати їх.

Річ у тім, що батьки переховують цих дітей, бо не хочуть виїжджати й покидати домівку. Детальніше про це розповіли у Національній поліції України.

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Деякі жителі Авдіївки не хочуть евакуюватися у безпечне місце

В Авдіївці триває евакуація місцевого населення. Місто щодня обстрілюють загарбники та намагаються штурмувати його околиці.

Однак деякі люди не хочуть виїжджати. Зокрема поліцейські розшукують 4 дітей, яких переховують їхні батьки.

Двох дітлахів "Білі янголи" вже знайшли й наразі вмовляють їхню родину евакуюватися. Також під час нового рятувального рейсу правоохоронцям вдалося вивезти подружжя зі 100-річного будинку.

– поліцейський екіпаж, що розшукує та евакуює людей з найнебезпечніших населених пунктів Донецької області. (Інформація з відкритих джерел)

Поліція закликає батьків не дати дітям загинути та погодитися на виїзд,

– наголошують правоохоронці.

Звернутися за допомогою стосовно евакуації з Авдіївки можна безпосередньо до групи "Білий Янгол" за номером телефону:, або у волонтерський пункт, що діє в місті.

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