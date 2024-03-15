Тисячі росіян виїхали з Бєлгорода і Курська гуманітарними коридорами: в РДК озвучили статистику
Джерело:Російський добровольчий корпус
Російські добровольці оголосили про відкриття гуманітарних коридорів з Бєлгородської та Курської областей. Ними скористалися майже 8 тисяч росіян, які захотіли евакуюватися.
Гуманітарні коридори для евакуації російські добровольці відкрили увечері 14 березня. Вони працювали до 07:00 15 березня.
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Скільки росіян евакуювалося з прикордонних регіонів
Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей терміново евакуюватись "у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території згаданих областей". Щоб евакуація була безпечно, російські добровольці створили гуманітарні коридори.
Як повідомили в РДК, з Бєлгорода та Бєлгородської області евакуювалося понад 7 000 цивільних автомобілів. Таку інформацію добровольці отримали від опозиційно налаштованих місцевих жителів, правоохоронців та силовиків.
Також евакуювалися й жителі Курської області. Там виїхало понад 600 цивільних автомобілів.
Станом на зараз термін дії гуманітарних коридорів закінчився. Як повідомляли раніше в легіоні "Свобода Росії", РДК та Сибірському батальйоні, після цього буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до звільнення регіону від військ кремлівського режиму.
Що відомо про евакуацію на Бєлгородщині та Курщині
- Зранку 14 березня Російський добровольчий корпус опублікував заяву із закликом до місцевого населення Бєлгородської та Курської областей. Там закликали росіян евакуюватися, адже російські добровольці продовжуватимуть завдавати ударів по військових об'єктах.
- Після цієї заяви у Бєлгородській області росіяни почали масово виїжджати, однак російська влада заблокувала евакуацію. Так, людей не пускали на вокзали, а силовики обмежували цивільних. Це викликало ще більші панічні настрої серед жителів Бєлгородської та Курської областей.
- Після оголошення про евакуацію місцева влада також ухвалила рішення закрити всі ТЦ. Ба більше, місцева влада пояснила таке рішення не панікою, а мовляв, самі жителі Бєлгорода звернулися з проханням все закрити.
- У ГУР МО наголосили, що російські добровольці демонструють гуманний підхід до місцевого населення. Андрій Юсов пояснив, що окупанти неодноразово розміщували техніку серед цивільної інфраструктури, тому заклики про евакуацію є цілком логічними. "Це власне підкреслює їхній гуманний підхід і дотримання міжнародного гуманітарного права, навіть проти армії агресора", – заявили у розвідці.