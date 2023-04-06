Допитують навіть дітей: ворог ускладнив евакуацію з окупованої Херсонщини

Ірина Верещук закликала українців на тимчасово окупованих територіях в Херсонській області виїжджати до третіх країн. Проте це дуже складно здійснити.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він наголосив, що ворог закрив навіть неофіційний коридор через Василівку на Запоріжжя. Раніше через нього за добу тільки з Херсонщини виїжджало 500 – 600 осіб.

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Єдиний шлях до свободи

Зараз єдиний реалістичний шлях – виїзд до третіх країн через Крим.

Але потрібно розуміти, що там доведеться проходити через процес дуже сильної фільтрації. Вибірково можуть перевірити повність все – особисті речі, вчинити особистий обшук,

– зазначив Соболевський.

Якщо родина з дітьми, то малечу окремо можуть допитати.

У дитини можуть запитати, як батьки ставляться до Росії, що вони говорять про російську армію. Коли дитина говорить правду, це може стати проблемою для батьків. Їх можуть навіть заарештувати,

– повідомив заступник голови Херсонської обласної ради.

Співрозмовник впевнений, що попри небезпеку, саме це є єдиний шлях до свободи. Адже ризик залишатись на цих територіях значно більший, ніж ризик виїжджати через Крим до третіх країн.

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ЗСУ перетворює на підводний флот

Доволі рідко, але деякі українці намагаються самотужки на човнах переправлятися на Правий берег Дніпра.

"Я не раджу цей шлях, тому що акваторія Дніпра перебуває під вогневим контролем ворога. Навіть коли українська сторона оголосила про припинення вогню, щоб люди мали можливість переправитись на інший берег, окупанти розстріляли човен", – розповів співрозмовник.

Втім, навіть якщо можна було безпечно дістатися на Правобережжя, люди не мають такої можливості. Окупанти пограбували всі їхні плавзасоби, які знайшли.

Коли ворог відходив, він грабував людей на Правому березі. А зараз так само грабує плавзасоби на тимчасово окупованих територіях. Все, що може представляти цінність, вони у людей забирають,

– зазначив Соболевський.

Частину пограбованого вони переправили до себе – через Крим. А решту використовують зараз для спроб інфільтрації своїх ДРГ на українську територію.

"Але плавзасоби, які використовує противник, ЗСУ перетворює дуже ефективно на підводний флот", – резюмував голова Херсонської обласної ради.

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