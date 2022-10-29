Росіяни на Херсонщині дали місцевим 2 дні на "евакуацію": що там відбувається

Російські окупанти намагаються підігнати людей до так званої "евакуації" на Херсонщині. В одному з сіл місцевим дали 2 дні на те, щоб виїхати.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, інформація про 2 дні на "евакуацію" надійшла з прифронтової Качкарівки, яка розташована на Бериславському напрямку.

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На думку Молчанова, окупанти намагаються вивезти якнайбільше людей, адже 1 листопада традиційно закривається річкова навігація в регіоні. У такому випадку виїхати буде неможливо.

Тоді єдиний доступний засіб переправи зникне. "Евакуація" стане неможливою. Окупанти можуть зараз підганяти тих, хто хоче виїхати. Захотіти можуть не лише прихильники "русского мира", але й ті люди, які побоюються лишатися в Херсоні,

– зазначив Молчанов.

Що відбувається в Херсоні

Як наголошує Молчанов, є чутки, що російські окупанти вивозять, до прикладу, усе обладнання з лікарень у місті. Однак ця інформація неперевірена і, найімовірніше, виявиться неправдивою. Такі повідомлення вже ходили серед місцевих мешканців і підтверджувалися лише частково. Росіяни забирали лише деяке обладнання.

Окупанти більше страшилки пускають, ніж насправді вивозять. Так вони спонукають людей виїжджати. Сам розповіли, що вже вивезли 36 тисяч. А британці чомусь пишуть про 70 тисяч. Хоча ця інформація не відповідає дійсності,

– наголошує Молчанов.

Зараз працюють дві переправи – одна в Олешки, інша – в Голу Пристань. Якщо було по 4 рейси на день, як повідомляли окупанти, то вони могли перевести не більше 15 тисяч осіб. І це сумнівно, адже люди активно їхали і на правобережжя Херсонщини.

Молчанов додав, що Херсон зараз переповнений російськими новоприбулими окупантами. Вони не збираються поки відступати з правобережжя.

Що відбувається на Херсонщині – розповідає Молчанов: дивіться відео

Що у Генштабі кажуть про "евакуацію" на Херсонщині

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, на тимчасово окупованій території Херсонщини окупанти продовжують проводити так звану "евакуацію". На маршрутах вивезення до анексованого Криму росіяни встановили додаткові блокпости, де перевіряють цивільне населення.

В оперативному командуванні "Південь" також зазначали, що російські окупанти ведуть оборону та намагаються втримати займані рубежі на Херсонщині. Крім того, вони почали розгортати додаткові місця у лікарнях через велику кількість поранених загарбників.