Цинізм зашкалює: окупанти використовують кадри евакуації, яку проводить Україна на Херсонщині

На Херсонщині окупанти не проводять евакуацію людей після підриву Каховської ГЕС. Однак вони цинічно видають роботу України за свою.

Так, терористи використовують кадри, видаючи їх за свої. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Окупанти використовують кадри евакуації, яку проводить Україна

За словами Демченка, "цинізм російської сторони зашкалює", оскільки загарбники не проводять в необхідній кількості евакуацію людей, а натомість використовують кадри, видаючи їх за свої.

Він наголосив, що загалом підрозділи ДПСУ, які залучені до евакуації людей, евакуювали близько 100 осіб.

За минулу добу таких було 15. До того ж долучені і підрозділи аеророзвідки, щоб виявляти людей, яким потрібна допомога,

– додав Демченко.

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