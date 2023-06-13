Цинізм зашкалює: окупанти використовують кадри евакуації, яку проводить Україна на Херсонщині
На Херсонщині окупанти не проводять евакуацію людей після підриву Каховської ГЕС. Однак вони цинічно видають роботу України за свою.
Так, терористи використовують кадри, видаючи їх за свої. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Окупанти використовують кадри евакуації, яку проводить Україна
За словами Демченка, "цинізм російської сторони зашкалює", оскільки загарбники не проводять в необхідній кількості евакуацію людей, а натомість використовують кадри, видаючи їх за свої.
Він наголосив, що загалом підрозділи ДПСУ, які залучені до евакуації людей, евакуювали близько 100 осіб.
За минулу добу таких було 15. До того ж долучені і підрозділи аеророзвідки, щоб виявляти людей, яким потрібна допомога,
– додав Демченко.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- На сьогодні окупанти нахабно ціляться по рятувальних човнах із волонтерами та мирними жителями із лівого берега Херсонщини, який тимчасово є непідконтрольним Україні.
- Зараз в основному евакуація відбувається з правобережжя, яке підконтрольне Україні. Окупанти продовжують чинити опір евакуації, обстрілюючи українських рятувальників.
- На лівобережжі, яке контролюють окупанти, люди не були попереджені про небезпеку. До того ж раніше російські військові відбирали у цивільних човни.
- Зауважимо, що на лівий берег припав найбільший рівень затоплення: вода піднялася вище, ніж дахи будинків.
- Так, окупанти блокують будь-яку евакуацію, навіть якщо її організовують місцеві волонтери. Наприклад, не пропускають родичів, що приїхали в підтоплене місто допомогти своїм близьким. Самі росіяни теж не проводили евакуації.
- Попри це наші спецпризначенці спільно з ДСНС намагаються проводити рятувальні операції під обстрілами та потужною течією Дніпра.