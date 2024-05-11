На Донеччині росіяни обстріляли авто з пораненими цивільними : відео прильоту

11 травня 2024, 23:25
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Джерело:

Нацполіція

Триває порятунок мешканців Донецької області, яка перебуває під постійним вогнем противника. Росіяни не цураються бити по поранених людях.

Так, під час евакуації поранених з Красногорівки окупанти відкрили вогонь. 

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Вивезли з-під ворожого удару

Як розповідають правоохоронці, російські снаряди приземлилися за якихось 100 метрів від автомобіля, в який сідали місцеві мешканці. 

Одначе, екіпаж поліції "Білий Янгол" не розгубився і хутко вивіз людей з-під обстрілу. 

У поліції розповідають, що чимало людей з Донеччини відмовляються покидати рідні домівки. Вони погоджуються виїхати лише тоді, коли отримують поранення. Так, "Білі Янголи" неодноразово намагалися переконати 60-річну жительку Красногорівки евакуюватися у безпечне місце, втім вона відмовлялася.  Однак згодом жінка таки погодилася на допомогу поліції, коли окупанти вщент зруйнували її будинок, а сама вона зазнала осколкових поранень.

Ще один із врятованих у той день жителів Красногорівки – 68-річний чоловік. Пенсіонер йшов в магазин, коли росіяни накрили вогнем житловий квартал. Чоловіку прошило руку осколками. Наразі його доправили до лікарні. 

Порятунок мешканців Красногорівки: дивіться відео

Масова евакуація на Харківщині: що відомо

  • 10 травня окупанти посилили обстріли північних районів Харківської області. Там біля Вовчанська вони прорвали кордон та зайняли кілька населених пунктів.
  • Тоді місцева влада оголосила про масову евакуацію прикордоння. Поліцейські Харківщини вивозять населення з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад.
  • Впродовж 10-11 травня 2024 року правоохоронці вивезли 970 осіб: 299 громадян з Циркунівської ТГ, 183 – з Липецької ТГ та 441 з Вовчанської ТГ.
  • Ворог безперервно завдає авіударів та гатить з артилерії по Вовчанській громаді. Так, за останню добу противник скинув понад 20 КАБів на місто та його околиці. 
  • Коментуючи контрнаступ Росії на Харківщині, голова ОВА Синєгубов заявив, що наразі немає жодної необхідності в оголошенні евакуації для самого Харкова.
  • Також посадовець прокоментував відео, на якому окупанти підривають міст через Сіверській Донець у Старому Салтові. Чиновник зазначив, що це не повпливає на евакуацію цивільних. Водночас визнав, що цей міст – стратегічно важлива переправа для наших оборонців. 

Автор: Анастасія Колеснікова