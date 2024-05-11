На Донеччині росіяни обстріляли авто з пораненими цивільними : відео прильоту

Триває порятунок мешканців Донецької області, яка перебуває під постійним вогнем противника. Росіяни не цураються бити по поранених людях.

Так, під час евакуації поранених з Красногорівки окупанти відкрили вогонь.

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Вивезли з-під ворожого удару

Як розповідають правоохоронці, російські снаряди приземлилися за якихось 100 метрів від автомобіля, в який сідали місцеві мешканці.

Одначе, екіпаж поліції "Білий Янгол" не розгубився і хутко вивіз людей з-під обстрілу.

У поліції розповідають, що чимало людей з Донеччини відмовляються покидати рідні домівки. Вони погоджуються виїхати лише тоді, коли отримують поранення. Так, "Білі Янголи" неодноразово намагалися переконати 60-річну жительку Красногорівки евакуюватися у безпечне місце, втім вона відмовлялася. Однак згодом жінка таки погодилася на допомогу поліції, коли окупанти вщент зруйнували її будинок, а сама вона зазнала осколкових поранень.

Ще один із врятованих у той день жителів Красногорівки – 68-річний чоловік. Пенсіонер йшов в магазин, коли росіяни накрили вогнем житловий квартал. Чоловіку прошило руку осколками. Наразі його доправили до лікарні.

Порятунок мешканців Красногорівки: дивіться відео

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