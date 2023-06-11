Уже не по-домашньому: росіяни готуються до оборони та евакуації в Криму

Майбутній контрнаступ ЗСУ не на жарт лякає колаборантів на Кримському півострові. Хоч вони й розповідали, що начебто ЗСУ не зможуть дійти до Криму через річку Дніпро, однак тепер і для них це сумнівний аргумент. Окупаційна влада готується до евакуації.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, найближчим часом на тимчасово окупованому півострові буде дуже гаряче та неспокійно для росіян.

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На під'їзді до Криму є населений пункт Червоний Чабан та Ставки. Важливим фактом є те, що там росіяни риють додаткові лінії оборони та встановлюють фортифікаційні споруди. З цього можна зрозуміти, що російські окупанти не настільки впевнені у своїх же попередніх заявах, що Дніпро є непереборною перепоною для українських сил оборони.

Росіяни тривожаться перед контрнаступом ЗСУ

Крім того, росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого Криму про підготовку евакуації. Це може вказувати на те, що росіяни почали боятись майбутніх подій у Криму.

В рамках так званої цивільної оборони посадові особи з родинами, які перебувають у списках на евакуацію, можуть переміщуватись в інші райони Криму. Надто неспокійна ситуація буде найближчим часом в Криму,

– зазначив Владислав Селезньов.

Що ближче українська армія просуватиметься до кримських перешийків, то більше буде траплятися "бавовна" не лише на півночі півострова, але й в інших його районах.

"Недарма ж Володимир Зеленський, звертаючись до кримчан, наголошував триматися якнайдалі від військових об'єктів. Адже це смертельна небезпека", – зазначив військовий експерт.

До слова, журналісти-дослідники з'ясували, що на території Криму та Севастополя є щонайменше 223 ворожих об'єктів. Однак цифра насправді може бути чи не вдвічі більшою.

Владислав Селезньов про евакуацію в Криму: дивитись відео



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