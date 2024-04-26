Чому евакуюють лікарні Києва: у мережі показали погрози КДБ Білорусі

Вдень столична влада повідомила про негайну евакуацію двох лікарень в Оболонському районі. Як виявилося, причиною тому стало відео, на якому окупанти погрожують завдати удару по цих медзакладах.

У ЗМІ дізналися, що на рішення КМДА про евакуацію вплинула заява керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля, яку він зробив на засіданні Всебілоруських народних зборів 25 квітня.

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Під час свого виступу голова КДБ погрожував міфічним терористам з України. Тертель зазначив, що проти них будуть боротися за законами воєнного часу.

Їх настигне покарання, попри те, що своїм лігвом вони обрали київські лікарні за адресою Богатирська 30-32, де фактично заховались за спинами хворих дітей,

– сказав білоруський службовець.

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Зазначимо, що на цих "народних зборах" самопроголошений президент Олександр Лукашенко теж згадав про Україну. Він назвав нашу державу полігоном, на якому частково вирішується доля майбутнього світового порядку. Диктатор уточнив, що, мовляв, усі у світі це розуміють. Політик сказав, що дві найбільші ядерні держави, хай і опосередковано, вже воюють на території України. Також він звинуватив Захід у тому, що той нібито намагається втягнути у війну Білорусь.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пояснював, чому Білорусь не приймає пряму участь у війні в Україні. На думку посіпаки Путіна, це не принесло б жодного результату, адже кордон з Україною повністю замінований і забетонований. Крім того, там зосереджено багато українських військових. Крім того, Лукашенко визнав, що Білорусь є "співагресором". Втім, зараз потреби вступати у війну немає, бо Росія потребує такої Білорусі – "тихої та спокійної".

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