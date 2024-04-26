СБУ відреагувала на заяви КДБ Білорусі про удари по лікарнях Києва
Джерело:СБУ
Окупанти погрожують атакувати київські лікарні. У СБУ назвали це частиною інформаційно-психологічної спецоперації Росії.
Наразі у Києві тривала евакуація двох міських лікарень на Оболоні, по яких саме грозився вдарити ворог.
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Підігрують Росії
25 квітня на засідання Всебілоруських народних зборах керівник КДБ Білорусі Іван Тертель назвав українських військових терористами, з якими будуть боротися за законами воєнного часу. Чиновник заявив, що захисники, мовляв, перебувають у двох лікарнях Києва. Він назвав точну адресу та фактично анонсував удари по цих медзакладах.
СБУ назвала цю заяву представника білоруської влади проявом ІПСО, котрі грають на руку Росії.
Водночас в нашій країні вже третій рік триває повномасштабна війна, і ворог неодноразово дивував своїм цинізмом. Тому з міркувань безпеки вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози.
Окремо в СБУ пояснили Тертелю, хто справжні терористи.
Представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну Росії, варто зрозуміти просту річ – люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами. Бо справжні терористи перебувають у Кремлі. Й вони обовʼязково отримають покарання за всі свої злочини,
– йдеться у повідомлення спецслужби.
Крім того, в СБУ порадили білоруським посадовцям турбуватися про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поряд з російським диктатором, а не лякати українців атаками.
Евакуація лікарень у Києві: що відомо
- 26 квітня вдень у Києві розпочали евакуацію двох лікарень на вулиці Богатирській – Київської міської дитячої клінічної лікарні номер один та Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні.
- Пацієнтів і персонал переведуть в інші медзаклади. Серед пацієнтів є також новонароджені.
- Мер міста Віталій Кличко, заявив, що на основі повідомлень від СБУ можна буде сказати, коли діти зможуть повернутись в цей медичний заклад.
- У КМВА зазначили, що наразі немає жодних підтверджень того, що Росія справді планує завдати удару по київських лікарнях.