Окупанти вантажівками вивозять з Мелітополя крадене: біля Криму вже шалені черги

6 травня 2023, 23:35
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Джерело:

Іван Федоров

Російські окупанти в паніці тікають з тимчасово окупованого Мелітополя перед очікуваним контрнаступом ЗСУ. Так, через контрольно-пропускний пункт "Чонгар" стоять шалені черги.

Це трапилось після того, як окупанти оголосили про "евакуацію" на Запоріжжі. Мер Мелітополя розповів, що легкові машини стоять в черзі щонайменше 5 годин, щоб втекти в тимчасово окупований Крим. 

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Що відбувається на КПП "Чонгар"

Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Фото "без слів" на КПП "Чонгар" по дорозі від Мелітополя до Криму,
– написав Іван Федоров.  

Посадовець розповів, як російські загарбники проїжджають КПП "Чонгар". Зокрема:

  • військові та власники спецперепусток – поза чергою;
  • вантажівки з награбованим – в окремій черзі;
  • тисячі легкових авто – чекають мінімум 5 годин.

Окупанти стоять в чергах, щоб з Мелітополя втекти в Крим / Фото Івана Федорова

Що відбувається в Мелітополі: останні новини

  • Відомо, що росіяни почали вивозити місцевих мешканців з 18 прифронтових населених пунктів. Зокрема, заявили про Тимошівку, Смирнівку, Тарасівку, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Малу Білозерку, Василівку, Велику Білозерку, Дніпрорудне, Михайлівку, Кам'янку-Дніпровську, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати та Розівку.
  • Іван Федоров розповів, що російські загарбники без оголошення почали "евакуацію" з Мелітополя. Так, за даними мера, від 5 травня на центральній площі Мелітополя та на території першої гімназії стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних.
  • Міський голова пояснив, що вороги забирають "здебільшого колаборантів та тих скажених, які погодилися поїхати з ворогом". 
  • Окрім того, росіяни палять документи. 5 травня на заправках Мелітополя вже були черги. Також співробітникам комунальних підприємств видали трудові книжки.
  • Ба більше, гауляйтери та колаборанти кажуть своїм підлеглим поки що "виходити на роботу, але у випадку вибухів – усім залишатись вдома". 

Автор: Діана Квасневська