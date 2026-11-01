"Путін ховається за Меланією": інтерв’ю з Юрієм Рашкіним про цинічний план Кремля щодо Олешок і вибори у США

Громадський і політичний діяч Сполучених Штатів Америки Юрій Рашкін в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу проаналізував останні події напередодні американських виборів. Він розповів про цинічне використання Дональдом Трампом звільнених заручників, заяви Лаврова та можливі результати голосування за Сенат.

Поки Дональд Трамп намагається використати кожен привід, аби продемонструвати власні дипломатичні успіхи, Кремль не втрачає нагоди підіграти йому. Навіть порятунок українців з окупованих Олешок перетворюється на частину політичної вистави: до гуманітарної місії прив'язують ім'я Меланії Трамп, а Володимир Путін отримує можливість постати в ролі партнера, який нібито допомагає американському президентові. Водночас за такими жестами можуть ховатися зовсім інші розрахунки Москви.

Громадський і політичний діяч США Юрій Рашкін в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, навіщо Кремль намагається залучити першу леді США до гуманітарних ініціатив, чому Дональд Трамп використовує звільнення заручників у власних політичних інтересах та як Росія поступово намагається розширити свій вплив на Білий дім.

Як Путін намагається "прикритись" Меланією Трамп і місією в Олешках

Гуманітарна місія в Олешках відбулась завдяки Меланії Трамп. Після успіху місії російські та українські переговірники попросили її продовжити мирні зусилля, що потенційно охоплюють весь конфлікт. Мені багато хто каже, що Меланія діє як самостійний гравець, а багато хто каже про те, що вона без Трампа нічого взагалі не може. Що ви думаєте?

Мені якось важко обговорювати цю ситуацію, тому що Меланія Трамп тут присутня як табличка. Ось як у Трампа зазвичай табличка, яка вішається на будівлю, яку він не побудував, і називається Trump Property. І ви за це платите більше, тому що це Трамп.

І це цікава ідея, але я досі просто спантеличений. Я якось намагаюся зрозуміти, як це так сталося, що ми тут перебуваємо, що це стало раптом історією, яку потрібно обговорювати, і, мабуть, важлива історія.

І Олешки – я радий за кожну людину, яка врятувалася і вижила, і виживає в цю війну з українського боку. Тобто це супер. Але я намагаюся зрозуміти, з якого боку тут Меланія Трамп, навіщо взяли її, повісили на цей прапор.

І я думаю, що, мабуть, це якась ще одна ідея, як Путін хоче допомогти Трампу на виборах. І це не спрацює. Просто це говорить про те, як мало Путін може запропонувати, щоб допомогти Дональду реально на виборах. Він робить усе, що може. Він робить неймовірне перемир'я. Тобто ось ці дива на полі бою приписують Меланії Трамп.

Чому не Іванці Трамп? Чому не Джареду Кушнеру? Чому не Еріку Трампу? Чому Меланії? Тому що вона з Європи теж, вона східноєвропейська, тому вона "ваша". Тому ви з нею хочете вести угоди. Для американця це виглядає все абсолютно незрозуміло.

Тому я дивлюся на це і намагаюся зрозуміти, що тут відбувається. Це виглядає як піар-акція, яку проводить Кремль, яка не спрацює так, як вони хотіли, але все одно комусь допоможе. Окей. І якщо за це потрібно подякувати Меланії Трамп – окей, молодець, Меланія.

А чи не можна ще зі своїм чоловіком поговорити, щоб він там узагалі в принципі на людей не кидався? Чи це можна тільки допомагати людям, коли він не дивиться, тому що чоловік дуже хотів би допомогти Путіну задавити Україну повністю і цілком.

Меланія про це знає, що вона з цього приводу думає? Ось Лора Лумер з'їздила, подивилася, змінила свою точку зору. Може, Меланії варто з'їздити, чи вона хоче допомагати і рятувати на безпечній відстані? Чому б їй не сісти в один із цих автобусів?

Тобто я не хочу тут виглядати як жахливий демократ, який котить бочку на будь-якого республіканця, але вона ж не республіканець, вона просто дружина політика. Чому, як це все тут переплелося? Ось що я намагаюся зрозуміти. І це виглядає дуже дивно і загадково. Але якщо це комусь допомагає в Україні, я радий.

Насправді я бачу статті тут про те, що Росія готує якийсь наступ, що Росія готує для цього військові маневри. Ось що тут обговорюється. Це не виглядає як "свята" Меланія, це виглядає, як Путін намагається прикритися Меланією, щоб проскочити ще далі. Як завжди, він увесь час за кимось ховається. Тепер він ховається за Меланією.

Повне інтерв'ю: дивіться відео

Що може готувати Росія після завершення виборів у США

Так, вони перегруповують і війська, і маневри є. Але, тим не менш, це перший раз за час повномасштабної війни, коли росіяни понад 90 годин не стріляли і не порушили домовленість.

Я думаю, що тут є два моменти, які важливо відзначити. По-перше, все рухається явно у фарватері 3 листопада. Путін намагається Трампу допомогти.

Все це робиться явно до 3 листопада. Тому що буде 4 листопада, це ось нам скаже про те, наскільки це все було для виборів показухою, які закінчуються 4 листопада, тому що голосування закінчується, ось-ось закриваються виборчі дільниці.

Це що означає? Можна тоді відновити ще більш агресивні удари, ще більш активні дії. А "ворота пекла відкриваються", коли закриваються виборчі дільниці на Гаваях, як у найдальшій точці. Можливо. Але це ось те, що треба тут розуміти.

Коли я говорю з американцями, я кажу: "Слухайте, саме про Меланію. Ось така жінка, знаєте, українці ось її дуже цінують. Вона зараз відіграє таку неймовірну роль". Хоча в Америці це якось незрозуміло, що тут узагалі відбувається, як її сюди притягнули, навіщо до цього перегрупування військ Росії і так далі.

І американці кажуть: "Ну, ось в України...". Я кажу: "Мало зараз друзів в України, які ось так виступають. Є Анджеліна Джолі, але десь ось є друзі такі сильні. Путін – ворог. Сі Цзіньпін практично ворог, Трамп повний ворог. Там Франція. Загалом, знаючи, що відбувається в цьому світі, ситуація непроста".

Американці кажуть: "Але Папа Римський, Папа Римський на боці України". Я кажу: "Так, але мені здається, українці це не особливо цінують", тому що українці ставляться до Папи Римського ще через репутацію Папи Франциска, який теж у Сполучених Штатах сприймався як просто святий.

А з огляду українців, усі його заяви про білі прапори і братні народи – це все, природно, зіграло жахливу роль для репутації взагалі всього інституту. Але тут з'являється Папа, який, загалом-то, такий американський ліберал. І як йому вдалося стати Папою, я до кінця не знаю, не розумію. Але зараз репутація католицької церкви в очах ліберальних американців дуже зросла.

Там є дуже цікаві розклади про те, що є навколо всілякі консервативні католики і так далі. Але ось саме сам Папа суперпроукраїнський, проліберальний. Це ось цей момент, коли в нього знаходять щось, потрібна була операція на легені.

Я дуже нервував, тому що зараз дійсно Україні потрібні друзі як ніколи. І коли ми бачимо, що ось така людина, у неї проблеми зі здоров'ям, я якось понервував. Але я сподіваюся, що в нього буде одужання. Це часта форма, лікується і так далі.

Але українці через історію та історичні факти зараз недооцінюють людину, яка з огляду американців є ледь не головним чемпіоном України у світі. Природно, у нього будуть проблеми з Трампом. Природно, йому не будуть давати того, що він хоче, тому що він противник і Трампа, і Путіна.

Але те, що він не може бути таким ефективним, не означає, що в нього немає кращих намірів і бажань, і якихось здібностей, щоб впливати, бути якимось майданчиком для переговорів. Можливо, якщо будуть якісь переговори, можливо, Ватикан може бути тим посередником, який є або шанованим, або не шанованим, я не знаю. Але щось ось таку роль, мені здається, Папа ще зіграє. Тому я б Папу не списував із рахунків і не замінював би його Меланією Трамп.

Що не так зі звільненням заручника Стіва Габбарда

Трамп зустрівся зі Стівом Габбардом. Він його запросив в Овальний кабінет, і ось пояснив нарешті, чому він санкції не накладав на Путіна. Виявляється, все заради Стіва Габбарда, 74-річного дідуся, якого там тягали по таборах. І Трамп каже: "Ось якби я санкції на Росію наклав, то тоді б Габбард поруч із нами не стояв і не повернувся".

ще одне дно, яке пробиває цей президент. Просто неймовірне використання людей у такій ситуації, коли видно, що це особиста трагедія. І знову ж таки, що Росія торгує людьми. Але Трамп купує людей.

І ось він трясе цим перед виборами: "Дивіться, я врятував заручника, вам же так важливо". Це таке лицемірство. Йому так побоку, хто живий, хто мертвий, якщо це не члени його ближньої родини.

Я не знаю, що цей містер Габбард насправді вважає, я чув версії, що він проросійськи був налаштований і що його випустили, коли його термін закінчився. Але він живий, він у Сполучених Штатах, де він, до речі, давно не хотів жити. Цікаво, чому?

Але ось його повернули, врятували, повернули в Сполучені Штати, і президент ним трясе як брязкальцем практично перед виборами, сподіваючись, що це допоможе йому якимось чином повернути голоси.

Знову виглядає як кремлівська ідея. Путін каже: "Так що ж ви не рекламуєте? Я ж вам дав такий подарунок". Трамп каже: "Дійсно, дійсно такий подарунок. Треба терміново його всім показати. Давайте всі зберемося. Дивіться, Габбард".

Ось. І ми дивимося на цього Габбарда, і в нас, як завжди, суперечливі почуття, тому що, з одного боку, хороша річ, а з іншого боку, Трамп спаплюжив. Це все типові виступи. Просто треба розуміти, що вже дуже багато людей проголосувало, і його потряхування нікого не вражає.

Як Росія починає "вилазити на голову" Білого дому

Лавров заявив, що "не потрібно жити ілюзіями", коментуючи дизельну угоду з США. Буцімто, Росія ніколи не політизувала економічну сферу. Тим часом в США закликають зупиняти танкери, не розвантажувати. У The Washington Times писали, що нафтогазові компанії не "надто раді" цим танкерам. Вашингтон і Москва кажуть: "Беріть". А ці відмовляються. Як так?

Ну, по-перше, є версія, що держава може заплатити за цей дизель, купити його і впровадити його сама в систему. Так що ніколи не будемо списувати Трампа з рахунків, хоча по ідеї надія на те, що, може, піде в Бразилію. Це було б добре.

Тому що нам у Сполучених Штатах це не потрібно, це нас не рятує ні від чого. Це ложка дизеля для Трампа, це безглуздя.

Дивись, коли ось ці заяви щодо Patriot, це класно. Трамп погодився, але це знову той самий Трамп, який каже: "Окей, я вам продаю місце в черзі. А коли ви це отримаєте? А коли-небудь".

І тут це заява, яка не подобається заявнику, тобто Лаврову, але реально це нічого не змінює. Україна як не отримувала реальної допомоги від США, яка дає реальну допомогу Росії, так і не отримує, тому що Росія отримує конкретні поблажки.

Але Лаврову краще сидіти і скаржитися. Завжди йому недостатньо. Він незадоволений тим, що є ще політики американські, які виступають проти цього всього.

Звичайно, виступають. На що він сподівався? І злиття з Росією не піде на користь. Американці це бачать, вони протестують, і тому санкції будуть проводитися і зараз після виборів, коли демократи будуть контролювати як мінімум одну палату, якщо не Сенат також, то тоді ми побачимо, що у Трампа будуть проблеми.

І так, ось прориву, з одного боку, немає, а з іншого боку, що таке Трамп, як не криголам? Це що таке криголам, як не прорив? Якщо ми можемо навіть хоч поставити туфлю в цій двері, щоб вона не зачинилася. Ось те, що зараз Росія робить, вона прочинила ці двері і туди починає вливатися до нас ця отрута. То що це, як не прорив?

Хто може втратити посади в адміністрації Трампа

Є припущення, що перший, зто скоро може втратити посаду в США – це Піт Гегсет.

Він лідирує, хоча список, звичайно, великий.

Хто ще там лідирує в такому антирейтингу перших на вихід?

Так, коли справа доходить до перших на вихід, то це, в принципі, весь кабінет Трампа, за рідкісним винятком. Тому що генеральний прокурор – це те, що дуже турбує людей. Я б сказав, номер один.

Але члени кабінету міністрів, наприклад, міністр охорони здоров'я, це ж що таке? Це Роберт Кеннеді. Я не розумію, як узагалі людина могла кудись обиратися. Він говорив про те, що він вживав наркотики. Так ось, він у нас міністр охорони здоров'я. Його б дуже хотіли з речами на вихід.

Наш міністр Скотт Бессент, він просто уособлює корупцію. Тому демократи дуже б хотіли йому поставити багато запитань.

І з одного боку, це приємно, це справедливість перемогла. З іншого боку, Трамп бере і каже: "Ось вам наступний". Йому кажуть: "Ні, не пройде цього разу, тому що демократи контролюють, скажімо, Сенат". Трамп каже: "Ну окей, тоді я просто призначаю його в.о.".

Тобто Трамп усе більше і більше йде в якусь гру, де його не можна перевірити, за ним не можна стежити, і він буде це намагатися робити. Але, тим не менш, ті частини його спрута, які будуть підніматися над поверхнею, демократи будуть на них кидатися і намагатися точно їх відрубати. Сказати: "Ось які ми борці з трампізмом". Можливо, щось із цього вийде.

На даний момент хоча б позбутися Гегсета – це було дійсно добре, тому що все те, чим він займається у цій адміністрації, називається "chilling effect", коли вони накидаються на людей, щоб іншим було не повадно.

Він такий улюбленець президента, він узагалі збирається чи то в сенатори, чи то в президенти сам обиратися. Так що якщо його зараз жахливі демократи знімуть, то він буде просто героєм MAGA. Взагалі це може бути, якщо партія розвалиться, то Піт Гегсет може бути наступним там одним із представників.

Як республіканці боряться за Сенат під час виборів

А Сенат до кінця буде інтригою, так? Чи є вже якісь розуміння того, кому він може дістатися?

Інтрига буде до кінця, тому що інтрига буде як у спортивному матчі. Поки не пролунав фінальний свисток і ми не дізналися, що гра закінчилася, тому що можуть статися непередбачувані речі.

Тут можуть статися непередбачувані речі частково тому, що демократи виглядають, ніби вони можуть перемогти в республіканських штатах. І там є республіканська машина, яка буде намагатися робити все, що вони можуть. Перерахувати це – загалом-то, якраз у цьому немає питань про те, щоб зробити все можливе, щоб ускладнити процес голосування для тих людей, яких вони вважають незручними.

Ось цей весь процес буде задіяний, тому що Трамп скаже: "Ви зробили все, що могли". Якщо хтось може сказати, що вони ще щось могли зробити, щоб уповільнити і ускладнити життя для демократів, а вони цього не зробили, Трамп їх спопелить.

Тому я впевнений, що республіканська машина і в Техасі, і в Айові, і в Канзасі, Боже, в Канзасі буде робити все можливе, щоб демократ не перемагав.

До речі, це просто така смішна ілюстрація. Трамп мав летіти в Канзас на ралі. Він його скасував. Йому кажуть: "Це чому ви скасовуєте ваше улюблене заняття?".

Кажуть: "У вас так погано справи йдуть у Канзасі, що ви вже туди не їздите?". А кандидати насправді, коли Трамп туди не їздить, тільки зазвичай радіють, тому що, загалом-то, він не особливо допомагає рейтингу.

І в цьому є певний момент відчаю і певний момент визнання того, що Трамп старіє. Трамп уже не той, і партія не хоче, щоб він був близько.

Наприклад, Міссісіпі – це дуже "червоний" штат, так би мовити. Тому яка-небудь Міссісіпі, Алабама, глибокий Південь – це Республіканська партія true and true.

Але вони зараз незадоволені Трампом, тому що ціни підвищилися. Ми обговорюємо це тиждень раз по раз, але ситуація не змінилася. І в якомусь сенсі від того, що вибори ближче, а ситуація не покращилася, а трампістам обіцяли, що все зараз буде краще. А тепер Трамп каже: "Відразу після виборів усе стане краще", але ми якось не особливо довіряємо йому. Ось так, що популярність його буде просідати.

І з'являються вже голоси від республіканців, які хочуть оскаржувати місце за президента, тому що він такий рекордно непопулярний. Ось це ось найкращий варіант, на що я хотів би розраховувати, що ми з тобою будемо обговорювати після виборів і що ми вже будемо знати достатньо, щоб знати, що Палата представників перейшла в руки демократів.

Із Сенатом подивимося, тому що голоси рахуються на рівні всього штату. Сенатор обирається всім штатом, їх два на кожен штат, і тому це може зайняти трохи довше. Але демократи дуже нервують про те, щоб це зробити якомога швидше.

Агенти ФБР зараз у приватному порядку висловлюють занепокоєння про те, що їх будуть використовувати, щоб забрати бюлетені і так далі. Але країна зараз дуже активно голосує, і я радий, що я не бачу жодних історій про те, що люди кажуть: "Ну, через те, що Трамп спробує вкрасти вибори, я не буду голосувати".

Чому Трамп "атакує" Роберта Де Ніро

Тим часом Трамп продовжує закопувати себе ще глибше. Каже, що Роберт Де Ніро просто огидний і накинувся знову на друга України, який закликав від Трампа позбутися. Тобто він узагалі не розуміє, що така тактика і стратегія не працює?

Не можна сказати, що Роберт Де Ніро і його фанати колись любили Трампа і раптом вони його розлюбили. Ні, вони його ніколи не любили. Де Ніро є в нас практично уособленням протистояння Трампу.

Тому коли Трамп плює в його бік, це просто ще одне "hello, my darling" своїй базі, що він їх не забув, що він пам'ятає, що він знає, де в нас "вороги".

А знаєте, що зараз сталося в Роберта Де Ніро? Якщо я не помиляюся, у нього зараз виходить нова кінокомедія. Так що Трамп знову заздрить. Цей просто старий, жахливий, провальний комік, який ось думає, що він найсмішніший, тому що люди приходять.

Трамп думає, що він смішний, він заздрить комікам. Він найбільше заздрить Обамі, промови якого – це як комічні виступи. Він розповідає жарт, у нього є певна манера, як він розповідає. Уявіть собі, так?

А потім це ось із порівняння, наприклад, того, що зробив Трамп із Білим домом, сказав, що це як Cheesecake Factory. Тобто це ресторан у Сполучених Штатах, мережа така повна позолоти і всього. І більш того, Обама каже, що Трамп любить ремонт, йому потрібно робити канал ремонту по телебаченню. Це було б його улюбленим заняттям.

Але ось те, що ми зараз спостерігаємо з Білим домом і з цим президентом, це вже, я не знаю, це Леслі Нільсен би просто мріяв про таку роль. Нам потрібен інший актор, який би зіграв Трампа в цій ролі. Ось такої нерозуміючої людини, яка розповідає про те, як її любить Володимир Путін.

Тому це ганьба, кошмар. І те, що він обирає своїх ворогів. Дуже важливо розуміти з Трампом: неважливо, що сказали, важливо, хто сказав. Тому коли йому ставлять запитання журналісти, його перше запитання у відповідь: "Ви звідки?". Тобто дуже важливо для нього, хто це сказав. Якщо це сказав Путін, це прекрасно. Якщо сказав Роберт Де Ніро, це жахливо.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.