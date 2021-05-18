Евакуація з Сектора Гази: куди звертатися українцям, щоб повернутись додому

У Секторі Гази продовжуються масові обстріли між Ізраїлем та Палестиною. У Міністерстві закордонних справ вивчають можливості, як вивезти українців з гарячої фази конфлікту.
У МЗС відпрацьовують безпечні маршрути для евакуації. Про це повідомив речника міністерства Олег Ніколенко.
Зверніть увагу 4 держави просять Україну вивезти їхніх громадян зі Сектору Гази, – ОП
За його словами, наразі для того, аби повернути громадян, залучили міжнародні організації та сусідні держави. Виїхати хочуть приблизно 120 українців. Більша частина з них – це жінки і діти.
Відповідні заходи, скоріш за все, проводитимуть через територію Єгипту. Такі ж повернення відбувались у 2012 та 2014 роках.
Точної дати наразі немає,
– наголосив Ніколенко.
Він зауважив, що стеження за розвитком безпекової ситуації продовжується. Речник МЗС відзначив, що для того, аби провести репатріацію, необхідно, щоб в зоні конфлікту настав режим тиші.
Куди звертатись українцям
Українці, які перебувають в зоні конфлікту і потребують допомоги у поверненні додому, повинні звернутись у відділення посольства України в Ізраїлі при Палестинській національній адміністрації.Зверніть увагу! Звернутись у посольство можна за телефоном +972 59 969 95 61 або ж на електронну пошту pm_ps@mfa.gov.ua.
Також з проханням допомогти із поверненням їхніх громадян із Сектору Гази до України звернулися 4 держави: Молдова, Білорусь, Угорщина та Болгарія.
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Коротко про загострення між Ізраїлем і Палестиною
- Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною загострився у травні 2021 року.
- Це сталось після того, як ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їхніх будинків у Східному Єрусалимі.
- Через обстріли за тиждень загинули понад 200 палестинців та 10 ізраїльтян.