Ворог скаженітиме, – в ОК "Південь" закликали українців евакуюватися з небезпечних районів

На Півдні України очікуються тяжкі бої, ворог може оскаженіти через контрнаступ ЗСУ. Тому жителів Південних регіонів, зокрема Херсонської та Запорізької областей, закликають негайно евакуюватися.

Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що минула доба була досить напруженою на Південному напрямку, зокрема були нічні обстріли Миколаєва та передмістя реактивних систем залпового вогню та касетних снарядів.

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За її словами, внаслідок обстрілів є поранені. Також виникли пожежі в лісах, а за такої спеки – це критично.

"Крім того, були обстріли другого берега Каховської ГЕС, а також Нікопольского району. Це надзвичайна трагедія, бо окупанти гатили серед ночі по житлових будинках, де спали люди. Там великі втрати, відомо про 13 загиблих, багато поранених", – каже Гуменюк.

Вона запевнила, що надалі ворог буде скаженіти і намагатиметься максимально наносити удари.

Зокрема, і для того, щоб звинувачувати ЗСУ, ніби їх контрнаступ так провокують ворога. Це тонка межа психологічного тиску на мирне населення. Треба евакуюватися з небезпечних районів, якщо це можливо,

– відповіла Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що в іншому випадку – людям треба переховуватися в укриттях під час повітряної тривоги.

Евакуація українців з Півдня та Сходу: основне

Днями Ірина Верещук розповіла, що Збройні Сили України готуються йти у контрнаступ. “Наша армія вкотре просить допомогти з евакуацією цивільного населення", – сказала вона.

Проте російські окупанти не завжди дозволяють людям евакуюватися. Так, вони обстріляли автобус з цивільними, які хотіли виїхати з села Старосілля Херсонської області. Ворог забрав життя 3 людей.

Міський голова Мелітополя сказав, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області виїжджають через Василівку. Раніше окупанти могли по 2 тижні не давати людям проїхати. Наразі проїзд є, але у черзі стоять сотні машин.

У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. Влада наголошує, що залишатися у регіоні небезпечно не лише з точки зору постійних обстрілів, а й ризику залишитися без води, їжі, тепла і світла.

За словами речниці Донецької ОВА, місцевим жителям пропонують повний супровід – від трансферу до фінансової підтримки.

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