Україна розпочала підготовку до евакуації своїх громадян з Гази

Влада Єгипту дозволила виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах". Тож українська сторона почала підготовку до евакуації українців.

Наразі із Сектору Гази хочуть виїхати 358 українців, більшість з них – жінки та діти. Про це 24 Каналу розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

Дивіться також Єгипет відриває кордон з Сектором Гази: кого можуть евакуювати із зони бойових дій

Як буде здійснюватися евакуація українців із Сектору Гази

МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в Секторі Гази розпочали підготовчий етап евакуації українців із Гази через КПП "Рафах". Наразі з усіма підтримується зв'язок.

За словами Ніколенка, українська сторона вже надіслала офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією та чекає на погодження.

Також вже підготовлені документи для українців, які не мають дійсних проїзних документів та заброньовано необхідний транспорт.

Сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги нашим громадянам на місці. Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства. Працюємо, аби якнайшвидше вивезти наших людей. Питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби,

– повідомив Олег Ніколенко.

Ситуація у Секторі Гази загострилася: ЦАХАЛ вдарив по табору біженців