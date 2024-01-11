Єгипет і Ізраїль відмовили в евакуації 29 українців з Гази: у посольстві пояснили, чому

Служби безпеки Єгипту й Ізраїлю відмовили у дозволі на евакуацію 29 українцям у Секторі Гази. Це може бути пов'язано з безпековими питаннями щодо цих осіб.

Раніше українське посольство в Ізраїлі подавало списки з цими 29 громадянами. Вони хотіли повернутися на батьківщину з Сектору Гази.

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Групу українців не евакуювали через безпекові питання

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що охочі долучитися до евакуації з Сектору Гази є, але можливостей їх евакуювати – немає. Адже з тих списків, які наше посольство подавало, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту.

Причини такої відмови, очевидно, полягають у "певних безпекових питаннях щодо цих осіб",

– сказав він.

Український дипломат також наголосив, що в окремих випадках посольству все ж вдавалося отримати дозвіл на евакуацію людей, яким початково відмовили у цьому. Корнійчук пояснив, що щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту.

"Їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і відпускали", – сказав він.

Згодом у посольстві України в Ізраїлі уточнили, що серед тих громадян, яким відмовили в евакуації – усі чоловіки. Наразі цю ситуацію намагаються розв'язати наші дипломати.

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