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      Евакуація українців з Польщі: 7 людей зі спецпотягів госпіталізували у Львові

      - Читать новость на русском
      У семи українців, які повернулися з Польщі, підозрюють коронавірус / dpsu.gov.ua

      У Львові 20 березня 7 евакуйованих з Євросоюзу людей госпіталізували в інфекційну лікарню. Вони були серед близько 3 тисяч пасажирів, які повернулися спецпотягами з Польщі.

      Про госпіталізацію сімох госпіталізованих розповів в. о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько.

      До слова Українців евакуюють з Польщі спецпотягами: коли і якими маршрутами

      В Україну 20 березня прибули 5 потягів з Перемишля у Київ. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. У всіх вимірювали температуру як на кордоні, так і у Львові. За результатами перевірки 7 людей госпіталізували в інфекційну лікарню,
      – розповів Васько.

      Усі решта підписали інформаційні згоди про те, що вони знають, якою є відповідальність за порушення карантину тими, хто прибуває з-за кордону.

      Розмова Андрія Васька з журналістами: дивіться відео

      Що відомо про спецпотяги з Польщі?Спецпотяги Перемишль – Київ з 20 березня евакуюють українців з Польщі. Всього у перший день таких було 5, а евакуювали вони близько 3 тисяч людей.

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      20 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Львова Новини Польщі Здоров'я Евакуація українців Залізниця
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