Евакуація українців з Польщі: 7 людей зі спецпотягів госпіталізували у Львові

У Львові 20 березня 7 евакуйованих з Євросоюзу людей госпіталізували в інфекційну лікарню. Вони були серед близько 3 тисяч пасажирів, які повернулися спецпотягами з Польщі.

Про госпіталізацію сімох госпіталізованих розповів в. о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько.

До слова Українців евакуюють з Польщі спецпотягами: коли і якими маршрутами

В Україну 20 березня прибули 5 потягів з Перемишля у Київ. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. У всіх вимірювали температуру як на кордоні, так і у Львові. За результатами перевірки 7 людей госпіталізували в інфекційну лікарню,

– розповів Васько.

Усі решта підписали інформаційні згоди про те, що вони знають, якою є відповідальність за порушення карантину тими, хто прибуває з-за кордону.

Розмова Андрія Васька з журналістами: дивіться відео

Що відомо про спецпотяги з Польщі?Спецпотяги Перемишль – Київ з 20 березня евакуюють українців з Польщі. Всього у перший день таких було 5, а евакуювали вони близько 3 тисяч людей.