Евакуювали на лікування: бойовики поранили українського військового на Донбасі

Окупанти на Донбасі у суботу, 2 жовтня, поранили українського захисника. Героя евакуювали до лікувального закладу.

Від початку доби 2 жовтня бойовики 4 рази порушили режим тиші на Донбасі. Зокрема, 2 рази вони гатили зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

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Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність,

– мовиться у повідомленні.

Українські захисники контролюють ситуацію у зоні ООС.

Де було "найгарячіше"

Біля Новозванівки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 міліметрів, артилерії калібру 122 міліметрів та ручних протитанкових гранатометів.

Біля Мар'янки бойовики гатили з мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів.

Неподалік від Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

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