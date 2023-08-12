У Парижі евакуювали людей з Ейфелевої вежі: там повідомляли про замінування

У французькій столиці Парижі 12 серпня евакуювали людей з Ейфелевої вежі та її околиць. Зокрема, правоохоронці отримали повідомлення, що цю споруду нібито хтось замінував.

Зокрема, людей почали виводити близько 12 години за місцевим часом. Наразі достеменно невідомо, чи виявили на Ейфелевій вежі вибухівку, і чи дозволили туди вхід відвідувачам.

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Людей з Ейфелевої вежі евакуювали

У французькій поліції розповіли, що евакуація, яка почалася близько полудня, торкнулася трьох поверхів вежі, а також прилеглої до неї площі. На місце також прибули сапери для перевірки споруди на наявність бомби, тому наразі пам'ятку закрито для відвідування.

У Ейфелевій вежі розпочали евакуацію через повідомлення про замінування: дивіться відео

Інформацію про евакуацію також підтвердила французькому виданню Le Parisien компанія Sete, яка займається експлуатацією Ейфелевої вежі. Там зазначили, що це "звичайна процедура у подібних ситуаціях, які, однак, трапляються рідко".

Біля Ейфелевої вежі також евакуювали людей: дивіться відео

Поки що правоохоронці не повідомляли про виявлену вибухівку. Ймовірно, що повідомлення про замінування могли бути фейковими, однак варто дочекатися офіційних повідомлень від французької поліції.

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