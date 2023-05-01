Чому немає рішення про передачу Україні F-16: можливі мотиви Байдена
Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що Україна зрештою таки отримає сучасні західні літаки. Однак партнери зволікають через низку питань. Зокрема й фінансових.
Про це 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, теза про те, що Україні поки не передають винищувачі F-16, бо це досить дорого, є дещо цивільною. Тут є й інші певні труднощі.
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Потрібне політичне рішення
Як наголосив Божко, аби Україні передали F-16, потрібне політичне рішення від Білого дому. Зараз цілком ймовірно, що Штати розглядають передачу цих винищувачів для України, але вже в післявоєнний час.
Крім того, літаки – це одна з найдорожчих категорій на війні. І умовне збиття одного F-16 може ще й негативно вплинути на внутрішньополітичне становище Байдена у США.
Збиття одного F-16 – це втрата кількох мільйонів доларів автоматично. Можливо, тут є певні застереження. Адже тоді опоненти Байдена використають у своїх спекулятивних політичних цілях тезу про те, що це гроші платників податків США. І він це розуміє,
– зазначив Божко.
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Утім, Сполучені Штати шукають шляхи оновлення свого військово-промислового комплексу. У них є відповідні літаки, які не стоять на бойовому чергуванні. І там хочуть влити більше грошей у ВПК та "дати шлях" сучаснішому озброєнню.
Оце для них важливіше, ніж економія ресурсів. Тут є брак політичного рішення. Думаю, тут є певна вичікувальна позиція. Байден досить затиснутий своїми внутрішньополітичними протиріччями, тому через це зовнішньополітично теж скутий,
– вважає Божко.
Україна потребує літаків F-16: коротко
- Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна таки отримає сучасні військові літаки. Захід дещо зволікає, адже потрібно багато часу на підготовку пілотів. А також – передача авіації обійдеться в значні кошти.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що Україні потрібні F-16. Вони дозволять ефективно протистояти росіянам, у яких в 5 – 6 разів більше авіації.
- Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що деякі країни готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16.