Чому немає рішення про передачу Україні F-16: можливі мотиви Байдена

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що Україна зрештою таки отримає сучасні західні літаки. Однак партнери зволікають через низку питань. Зокрема й фінансових.

Про це 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, теза про те, що Україні поки не передають винищувачі F-16, бо це досить дорого, є дещо цивільною. Тут є й інші певні труднощі.

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Потрібне політичне рішення

Як наголосив Божко, аби Україні передали F-16, потрібне політичне рішення від Білого дому. Зараз цілком ймовірно, що Штати розглядають передачу цих винищувачів для України, але вже в післявоєнний час.

Крім того, літаки – це одна з найдорожчих категорій на війні. І умовне збиття одного F-16 може ще й негативно вплинути на внутрішньополітичне становище Байдена у США.

Збиття одного F-16 – це втрата кількох мільйонів доларів автоматично. Можливо, тут є певні застереження. Адже тоді опоненти Байдена використають у своїх спекулятивних політичних цілях тезу про те, що це гроші платників податків США. І він це розуміє,

– зазначив Божко.

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Утім, Сполучені Штати шукають шляхи оновлення свого військово-промислового комплексу. У них є відповідні літаки, які не стоять на бойовому чергуванні. І там хочуть влити більше грошей у ВПК та "дати шлях" сучаснішому озброєнню.

Оце для них важливіше, ніж економія ресурсів. Тут є брак політичного рішення. Думаю, тут є певна вичікувальна позиція. Байден досить затиснутий своїми внутрішньополітичними протиріччями, тому через це зовнішньополітично теж скутий,

– вважає Божко.

Україна потребує літаків F-16: коротко