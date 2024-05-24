Перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 в США

Уже літом цього року в українському небі можуть з'явитися перші винищувачі F-16. Відомо, що перша група українських пілотів успішно завершила навчання на американських винищувачах F-16 на військовій базі в США.

Вони навчалися на військовій базі в Тусоні штату Аризона. Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що до України вже повернулися перші фахівці, що вчилися обслуговувати винищувачів F-16.

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Українські пілоти вже прямують до Європи

У четвер, 23 травня, перша група українських пілотів успішно завершила навчання на американських винищувачах F-16. Навчання проходило на 162 військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні штату Аризона.

Прессекретарка Повітряних сил Національної гвардії Ерін Ханніган зазначила, що це важливий крок на шляху до того, щоб сучасні американські винищувачі з’явилися в українському небі.

Хоча точна кількість пілотів та дата завершення навчання залишаються невідомими з міркувань безпеки, повідомляється, що пілоти зараз прямують до Європи для додаткової підготовки.

Передача F-16 до України: останні новини

Комітет з розвідки Палати представників США повідомив, що деякі конгресмени закликали прискорити та розширити тренування українців на винищувачах F-16.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що F-16 з'являться в Україні вже у 2024 році. Однак він зауважив, що перші винищувачі "не зіграють ключової ролі", оскільки їхня початкова кількість не зможе кардинально змінити ситуацію на полі бою.

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна передасть Києву 19 винищувачів F-16 протягом кількох місяців.

Україна планує отримати понад 60 винищувачів F-16 від Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії, що значно посилить її повітряні сили.