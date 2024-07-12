Прем'єр Данії відповіла, чи зможе Україна бити по Росії винищувачами F-16
Джерело:"Радіо Свобода"
Уряд Данії не відкидає можливості для України бити з винищувачів F-16 по території Росії. Ці удари мають відповідати міжнародному праву.
Перші країни, які нададуть Україні винищувачі F-16, – це Данія та Нідерланди. Наразі ці літаки вже прямують до України.
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Чи зможе Україна бити по Росії з F-16
У прем'єра Данії Метте Фредеріксен запитали, чи поширюється дозвіл Данії використовувати її винищувачі F-16 для ударів по всій території Росії чи лише по частині.
Не можна ставити це питання і чекати простої відповіді, тому що все залежить від обставин. Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України – так,
– відповіла Фредеріксен.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 128 західних винищувачів F-16, щоб досягти паритету з Росією в небі. На це прем'єр Данії сказала, що сподівається на мобілізацію зусиль партнерів.
Президент Зеленський правий. Коли ми дивимося на кількість винищувачів у Росії, то вона дуже велика. Їх зараз використовують безпосередньо в Україні. А тому літаків, які ми можемо надати, буде недостатньо… Сподіваємося, що буде передаватися більша кількість літаків і що більше країн підтримуватимуть цей процес, а також навчання пілотів,
– наголосила Метте Фредеріксен.
До речі, раніше Байден відповів, чому не дозволяє Україні бити американською зброєю вглиб Росії. За його словами, удари по Кремлю не матимуть сенсу.