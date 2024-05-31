Нідерланди дозволили використовувати передані F-16 на території Росії, – голова МЗС
Джерело:NATO news
У Нідерландах не будуть проти використання Україною винищувачів F-16 над територією Росії для самозахисту. Право на самозахист країн закріплено в статуті ООН.
Голова нідерландської дипломатії Ганке Брюйнс-Слот висловила згоду з ударами по об'єктах на території Росії за допомогою літаків F-16, які Нідерланди передадуть Україні. Про це вона заявила 31 травня, на другий день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі.
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Україна має право захищатися
Брюйнс-Слот заявила, що стаття 51 Статуту ООН, яка говорить про право на самозахист, дає право Україні на використання західної авіації над територією Росії.
Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї. Це загальний принцип, якого ми дотримуємось,
– сказала очільниця МЗС Нідерландів.
Також вона наголосила, що влада Нідерландів завантажена переговорами з американцями, щоб всі F-16 були доступні Україні. Вона запевнила, що її країна готова зробити все можливе, щоб якнайшвидше дозволити F-16 літати у небі України.
На якому етапі передача F-16 Україні
- Глава Міноборони Рустем Умєров розповів, що Україна очікує західні винищувачі F-16 від партнерів "дуже скоро". Водночас Умєров наголосив, що близько половини вкрай необхідної іноземної військової допомоги надходить до нашої держави із затримкою.
- Під час свого візиту у Бельгію 28 травня Володимир Зеленський встиг оглянути винищувачі F-16. Саме ці літаки має передати нашій державі бельгійська сторона. Загалом Україна від Бельгії має отримати 30 літаків. Перші винищувачі мають надійти у нашу державу вже до кінця 2024 року.
- Данія, яка разом з Бельгією та Нідерландами очолює коаліцію F-16 для України, 31 травня дозволила Україні завдавати ударів по військових цілях у Росії з винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен сказав, що це не нова позиція Данії і є частиною допомоги.
- Крім того, Швеція передасть два літаки радіолокаційного спостереження та управління ASC 890. Вони стануть логічним доповненням до F-16 та значно підвищать можливості протиповітряної оборони України. Літак допоможе виявляти російські ракети, літаки і безпілотники на ранніх етапах підльоту та передавати їх координати пілотам винищувачів.