Стратегія на найближчі тижні: Остін після "Рамштайну" розповів про F-16 для України

Західні партнери продовжують робити кроки щодо винищувачів F-16 для Збройних Сил. Зокрема, глава Пентагону Ллойд Остін розповів більше про тренувальну стратегію наших пілотів на цих літаках.

У четвер, 25 травня, відбулась зустріч союзників нашої держави у форматі "Рамштайн" в Німеччині. Опісля очільник оборонного відомства Сполучених Штатів Ллойд Остін зробив заяву щодо багатоцільових літальних апаратів F-16 на брифінгу, що транслював канал "Голос Америки", – інформує 24 Канал.

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Що сказав глава Пентагону

Як зазначив посадовець, у наступні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура для навчання українських льотчиків на винищувачах.

Союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема F-16. Ці навчання є важливими для координації контактної групи,

– сказав Остін.

Разом з тим він окремо подякував Данії та Нідерландам, які фактично очолили коаліцію щодо навчання наших пілотів на F-16.

Також до цієї ініціативи стосовно навчань на винищувачах долучились такі країни, як Норвегія, Польща, Бельгія та Португалія.

Зі слів очільника міноборони США зрозуміло, що важливим є також залученість до тренувань інших країн, які ще про це не оголошували.

Ми очікуємо що до цієї важливої місії долучаться також інші. Зараз початок цього навчання пілотів є важливим прикладом відданості Україні та її підтримки,

– заявив міністр.

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