У Пентагоні назвали причину, чому досі не передають Україні F-16

У США вважають, що на сьогодні ситуація на фронті не є ідеальною для передачі потужних винищувачів F-16. Але все може змінитись у будь-який момент.

Про це повідомив директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс під час брифінгу Пентагону. Він висловився про "потужну ППО" Росії.

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Для передачі Україні F-16 наразі не ідеальні умови

За словами Сімса, умови на полі бою зараз можуть бути не ідеальні для передачі Україні F-16. Він зазначив, що Росія має потужну ППО, і це негативно позначиться на роботі цих винищувачів.

У Пентагоні наголосили, що ситуація на полі бою може змінитись у будь-який момент. Водночас на хід бойових дій на фронті може вплинути передача відомих танків M1 Abrams, які прибудуть вже восени.

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