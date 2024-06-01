І для оборони, і для наступу ЗСУ: льотчик-інструктор назвав необхідну кількість F-16
Є інформація, що Україна отримає приблизно 95 винищувачів F-16 зі 120 необхідних. Мовиться про надання цих літаків до 2028 року. Однак 120 одиниць F-16 українські захисники потребують вже зараз.
95 літаків F-16 протягом чотирьох років – це недостатньо. Це 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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"Від Бельгії 30 літаків, деякі країни – по 15, по ескадрильї, по дві ескадрильї. Але ця інфографіка розрахована до 2028 року. Нам 120 літаків зараз потрібні. А 95 літаків, розмиті, припустимо, на 4 роки поставки – це дійсно недостатньо", – наголосив він.
Скільки F-16 потрібно Україні
Роман Світан зазначив, що до 95 літаків від Європи не вистачає приблизно такої ж кількості літаків F-16 від США. Половина винищувачів повинна бути від європейських країн, а другу половину – отримати від Штатів.
Причому з такою ж динамікою. Тобто стільки, скільки нам можуть передати європейські країни – від 60 літаків у середньому з цього року. Якби ще 60 американці додали, якраз було б 120, які нам потрібні зараз для трьох фронтів. Хоча б по одній бригаді,
– вважає військовий експерт.
Вже до 180 – 200 літаків можна було б догнати до 2028 року. Тоді льотний, інженерно-технічний склад був би підготовлений. До цього часу вийшли б з ладу майже усі наші старі радянські літаки, які треба було б замінити.
"Тому для наших Повітряних сил дуже важливо приблизно 200 винищувачів, 5 бригад. Цього буде достатньо для того, щоб виконувати завдання і оборони, і наступу по тих напрямках, які будуть визначені Генштабом", – додав полковник ЗСУ в запасі.
F-16 для України: останні новини
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що скоро данські F-16 будуть на шляху до України. Загалом Данія планує передати Україні 19 літаків. Зауважимо, що Данія дозволила Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії з винищувачів F-16.
- Прем'єр Бельгії Александер Де Кроо наголосив, що Україна не зможе використовувати винищувачі F-16 його країни для ударів по Росії. За його словами, відповідно до двосторонньої угоди про безпеку 30 бельгійських винищувачів F-16 мають використовуватися винятково на території України.
- Глава Міноборони України Рустем Умєров висловився про передачу літаків F-16 нашій державі від партнерів. Міністр зазначив, що Україна очікує західні винищувачі "дуже скоро".