І для оборони, і для наступу ЗСУ: льотчик-інструктор назвав необхідну кількість F-16

Є інформація, що Україна отримає приблизно 95 винищувачів F-16 зі 120 необхідних. Мовиться про надання цих літаків до 2028 року. Однак 120 одиниць F-16 українські захисники потребують вже зараз.

95 літаків F-16 протягом чотирьох років – це недостатньо. Це 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Від Бельгії 30 літаків, деякі країни – по 15, по ескадрильї, по дві ескадрильї. Але ця інфографіка розрахована до 2028 року. Нам 120 літаків зараз потрібні. А 95 літаків, розмиті, припустимо, на 4 роки поставки – це дійсно недостатньо", – наголосив він.

Скільки F-16 потрібно Україні

Роман Світан зазначив, що до 95 літаків від Європи не вистачає приблизно такої ж кількості літаків F-16 від США. Половина винищувачів повинна бути від європейських країн, а другу половину – отримати від Штатів.

Причому з такою ж динамікою. Тобто стільки, скільки нам можуть передати європейські країни – від 60 літаків у середньому з цього року. Якби ще 60 американці додали, якраз було б 120, які нам потрібні зараз для трьох фронтів. Хоча б по одній бригаді,

– вважає військовий експерт.

Вже до 180 – 200 літаків можна було б догнати до 2028 року. Тоді льотний, інженерно-технічний склад був би підготовлений. До цього часу вийшли б з ладу майже усі наші старі радянські літаки, які треба було б замінити.

"Тому для наших Повітряних сил дуже важливо приблизно 200 винищувачів, 5 бригад. Цього буде достатньо для того, щоб виконувати завдання і оборони, і наступу по тих напрямках, які будуть визначені Генштабом", – додав полковник ЗСУ в запасі.

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