Бояться навіть одну ланку F-16, – майор запасу сказав, чому літаки так лякають росіян

Уже невдовзі українські військові мають отримати перші винищувачі F-16, що надзвичайно лякає росіян. Під час дронових та ракетних атак окупанти намагаються дізнатися, на яких летовищах будуть розміщуватися літаки.

Ворог може продовжити 30 – 40 ракетами атакувати міста, у яких на їхню думку потенційно будуть дислокуватися штурмовики. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зазначивши, що, найімовірніше, F-16 буде використовуватися у комплекті з системами радіолокаційної боротьби, які зведуть до нуля протидію цим літакам у повітрі.

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Чому ворог боїться F-16

Гетьман пояснив, що F-16 насамперед будуть використовувати як засіб протиповітряної оборони, який нищитиме радіолокаційні станції ворога. Літак запускатиме протирадіолокаційні ракети та ракети "повітря – земля", які точно влучають в необхідні цілі противника. Оскільки винищувачів Україна отримає небагато, імовірно, їх застосовуватимуть на південному напрямку.

Після ударів F-16 працюватиме в парі з українськими штурмовиками та бомбардувальниками, як-от Су-24, Су-25 та МіГ 29, які проводитимуть атакувальні дії на території, які неприкриті ЗРК Росії, та завдати бомбових ударів по скупченню військ, логістичних центрах, паливо-мастильних складах та штабах. Також з'явиться можливість протидії російській ППО на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму.

Після знищення ворожих систем РЕБ штурмовики F-16 будуть прикривати українські атакувальні винищувачі від російських літаків. У повітряному бою F-16 переважають будь-який російський літак завдяки сучасній комплектації. Бортовий радар F-16 з "блоком 70" бачить далі, ніж бортові радари російських літаків. Також F-16 у комплекті з ракетами "повітря – повітря" можуть стріляти на 50 – 100 кілометрів далі, ніж російські ракети Р-3 та Р-7.

Вони стануть беззахисними у повітрі, коли ми активно почнемо використовувати F-16. Крім атак по ЗРК Росії та прикриття наших атакувальних бомбардувальників, він більше нічим займатися не буде. Їх невелика кількість й вони не можуть виконувати потужні атаки, як кілька сотень F-16. Проте росіяни бояться навіть одну ланку F-16 з 3 – 5 літаків, бо на деяких ділянках ми можемо зробити "діру" у їхніх повітряних "парасольках" та спрямувати не лише ракети, а й літаки,

– наголосив Олексій Гетьман.

Актуальна інформація про передачу Україні F-16