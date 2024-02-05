"Летюча система ППО": як F-16 допоможуть ЗСУ на першій лінії фронту

Україна очікує на винищувачі F-16. Літаки F-16 допоможуть ЗСУ відігнати російських окупантів від першої лінії фронту.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. Він підкреслив, що літак F-16 може оперативно долетіти на будь-яку ділянку фронту і завдати удару по ворожому винищувачу або бомбардувальнику.

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"F-16 розроблявся як винищувач, але з часом став багатоцільовим літаком. Це фактично летюча система ППО. Він може збивати. Пентагон для нас законтрактував ракети AIM з дальністю до 140 кілометрів для F-16. Це означає, що літак оперативно може підійти на будь-яку ділянку фронту і завдати удару по ворожому винищувачу або бомбардувальнику", – пояснив він.

Яку ще зброю отримає Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава отримала дві системи ППО, які здатні збивати усі повітряні цілі. Павло Нарожний припустив, що це натяк на Patriot.

Patriot буде розміщений у прикордонних областях. Я так розумію, що це ті самі області, біля яких відбуваються бойові зіткнення. Це віджене ворожі бомбардувальники. Це дуже спростить життя нашим бійцям на першій лінії фронту,

– вважає він.

Також разом до F-16 Україна отримає ракети із дальністю 300 – 500 кілометрів. Військовий експерт сказав, що це можуть бути або німецькі ракети TAURUS, або продовження поставок ATACMS.

"ATACMS з дальністю 300 кілометрів у США є. І є технічна можливість поставляти такі ракети нам. Що це змінить? Це суттєво змінить логістику ворога. Тобто ми зможемо її нищити зовсім іншими темпами, іншими підходами", – зазначив Нарожний.

Крім того, заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що високоточні американські бомби GLSDB вже прямують на фронт.

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