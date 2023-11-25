Залежить від номенклатури ракет: як західна авіація може стати переможною зброєю

Україна очікує отримання західних винищувачів F-16. Однак вкрай важливо, ракет якої номенклатури та у якій кількості ЗСУ отримають від країн-партнерів.

Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він підкреслив, що завдання F-16 – перехоплювати та знищувати на великих відстанях ворожі крилаті ракети, авіацію, використовуючи відповідну номенклатуру озброєння.

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"Що для цього потрібно? Номенклатура ракетного озброєння, яку ми повинні отримати. Це ракети AIM-120 модифікацій великого радіуса дії, AIM-9 малого та середнього радіуса, AGM-158, AIM-119 – це протикорабельні", – сказав військовий оглядач.

Комплексне питання

Олександр Коваленко зазначив, що більша частина цих ракет, особливо далекобійні, потребують обов'язкового супроводжування літаками дальньої радіолокаційної розвідки. Потрібно, щоб партнери реалізували підтримку за допомогою розвідувальних літаків типу AWACS.

Це комплексне питання: що будуть мати ці літаки, окрім того, що нам їх передадуть? Якщо дійсно ми будемо мати повну номенклатуру озброєння для них, розвідувальну підтримку, то тільки тоді ми можемо говорити про ефективність використання цих винищувачів,

– пояснив він.

Після цього можна говорити про кількість винищувачів F-16. Українським захисникам потрібно, до прикладу, 36 одиниць таких літаків, необхідну номенклатуру озброєння та підтримку розвідувальних літаків.

"Якщо ми будемо мати пропорційно боєкомплект для трьох ескадрилій, це 36 літаків, усю необхідну номенклатуру та постійну підтримку, або коли ми виконуємо бойові завдання на вильоті розвідувальної авіації типу AWACS, тоді дійсно це може бути серйозним впливом на хід бойових дій як у повітрі, так і на суходолі, і навіть у морі", – підкреслив Коваленко.

Коваленко про ефективність F-16: дивіться відео

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