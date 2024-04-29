Три варіанти: як ЗСУ можуть захистити F-16 від ударів Росії

Україна готується до отримання американських літаків F-16. Крім їхнього бойового застосування також важливим буде їхній захист від російських ударів.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що літаки потрібно не лише розосереджувати, а й захищати зенітно-ракетними комплексами. Україна буде відправляти винищувачі F-16 для ремонту іншим країнам.

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Захист літаків F-16

За словами Світана, зберігання F-16 буде залежати від концепції оборони. Льотчик-інстркутор назвав три варіанти, які найкраще захистять літаки від ударів Росії:

розосередження літаків – це оптимальний варіант, особливо, якщо буде достатня кількість їх макетів. Розосередження F-16 буде ефективне як на одному аеродромі, так і на різних, навіть запасних. Головне тут – постійне переміщення винищувачів;

– це оптимальний варіант, особливо, якщо буде достатня кількість їх макетів. Розосередження F-16 буде ефективне як на одному аеродромі, так і на різних, навіть запасних. Головне тут – постійне переміщення винищувачів; прикриття літаків – їх можна закривати бетонними конструкціями. Однак тут теж важливе переміщення F-16, щоб росіяни не знали під яким саме укриттям розташований літак;

– їх можна закривати бетонними конструкціями. Однак тут теж важливе переміщення F-16, щоб росіяни не знали під яким саме укриттям розташований літак; зенітно-ракетний комплекс Patriot – він захистить літаки від балістичних ракет. Один такий комплекс може прикривати майже три злітні смуги залежно від їхнього розташування.

Ремонт та техогляд

Україна не зможе надати повний техогляд американським літакам F-16, тому, за словами Світана, їх будуть відправляти на ремонт в Польщу, Румунію та Угорщину. Для цього, технічно, можна буде використовувати будь-який аеродром для переміщення літаків.

Оптимальні аеродроми є в Польщі та Румунії, Словаччина та Угорщина, скоріш за все, не нададуть нам свої аеродроми,

– зазначив льотчик-інструктор.

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