Не лише на Харківщині: на яких напрямках вже зараз ЗСУ допомогли б винищувачі F-16

В Україні впродовж місяців з'являться винищувачі F-16. Данія має передати 19 літаків, які будуть залучені на найгарячіших напрямках фронту.

Наразі однією з таких ділянок фронту є Харківщина. Військовий експерт Сергій Грабський пояснив 24 Каналу, де саме ефективніше застосовувати винищувачі F-16.

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Не можемо собі дозволити таку "розкіш"

Україна має отримати певну кількість цих літаків, проте вона буде недостатньою для того, щоб забезпечити прикриття одного напрямку.

Ми не можемо дозволити собі таку "розкіш" захистити за допомогою F-16 тільки Харківський напрямок. Завдань у цих літаків дуже багато, і ми маємо інші напрямки, де так само необхідно вести активні бойові дії,

– зауважив військовий експерт.

Противник також не стоїть на місці. Російські комплекси С-300 та С-400 створювались саме для боротьби з такими літаками. Тому не можна стверджувати, що як тільки з'являться ці літаки, кардинально зміниться ситуація на фронті. Нам потрібні десятки літаків, які зможуть забезпечити перевагу, однак, за словами Грабського, вони будуть в Україні з часом.

"Зараз до Харківського напрямку прикута інформаційна увага, проте кількість бойових зіткнень на цій ділянці дорівнює їхній кількості на Покровському напрямку. Зосереджуватись виключно на Харківському напрямку неправильно, тому що це на сьогодні не єдина головна ділянка бойових зіткнень" – підкреслив він.

Потрібно готувати українських пілотів

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Харківському напрямку українські сили за останню добу відбили 11 атак росіян, а ще 3 бойових зіткнення (станом на ранок 15 травня) тривали. Поблизу Лук'янців та Вовчанська через штурмові дії ворога та потужний вогневий вплив, українські сили задля збереження життя бійців та уникнення втрат, перемістились на вигідніші позиції.

Водночас лише обороню війни не виграти, і Україна має завдавати ворогу упереджувальні удари. Зокрема по аеродромах, районах пуску балістичних ракет та розміщення військ противника на території Росії. Зокрема такі завдання будуть у літаків F-16.

Також вони мають прикривати дії українських військ. Загальне коло цих завдань не може бути забезпечено навіть двома десятками F-16,

– зауважив військовий експерт.

Однак навіть якщо західні партнери нададуть Україні сотні цих винищувачів, виникне проблема з нестачею пілотів, які мають ними керувати. Західні країни, які представляють "ядерний клуб", не можуть надати своїх льотчиків.

Саме тому, на його думку, необхідно розгортати українську систему підготовки пілотів для використання західної авіації, і не тільки для F-16. Для України принципово створення умов, коли наша авіація буде переважати в повітрі, і тільки тоді зможемо досягнути перелому у війні.

"Зважаючи на перевагу армії ворога у кількості війська та ресурсах, українські сили можуть досягти переваги тільки у масовому застосуванні авіаційної техніки на максимально більшу глибину на фронті та в тилу ворога", – резюмував Сергій Грабський.

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