Для оборони неба Україні потрібно до 200 багатоцільових літаків, – Ігнат

Україна потребує не лише танків та іншого важкого озброєння. Нашому війську гостро необхідні також літаки. Юрій Ігнат розповів, чому та скільки повітряних суден мають нам надати партнери.

В ефірі телеканалу La Chaîne Info речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вкотре нагадав, що на балансі України радянські літаки, передає 24 Канал. Усі вони морально та фізично застаріли, тож потребують заміни.

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Потрібно близько 200 літаків

За словами Ігната, різні типи літаків наша держава може замінити одним – F-16. А все тому, що це багатоцільовий винищувач, який може виконувати ролі різних повітряних суден, які зараз є у нас на балансі. І бажано, щоб таких літаків нам передали близько 200.

Причому, наголосив Ігнат, літаки потрібні нам як у воєнний, так і в мирний час. А все тому, що Україна – одна з найбільших в Європі держав. І нам дійсно необхідна така кількість повітряних суден, щоб небо було безпечним.



Ігнат зазначив, що Україні потрібно близько 200 літаків / Скриншот

Слід також не забувати про те, що ворог чисельністю переважає. Так, авіаційне угруповання приблизно у 5, а то й 6 разів переважає наше за кількістю. Нагадаємо, що базуються ворожі літаки на чотирьох десятках аеродромів як на території Росії, так і Білорусі.

Плюс ми поступаємося в технологіях. Тому потреба є серйозна. Необхідно створити до 5 бригад тактичної авіації з одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається...,

– наголосив він.

Юрій Ігнат підкреслив, що Україна не зможе отримати необхідну кількість повітряних суден відразу ж. Але нам однозначно потрібно поетапно переходити на новий багатоцільовий літак. Це нам зараз диктує час.

За словами Ігната, найкраще для цього підходить F-16. Причому це не якась там забаганка України. Наша держава веде переговори та консультації з міжнародними партнерами. Під час них і визначили, що цей багатоцільовий літак – ідеальний варіант. Адже F-16 може виконувати функції:

наземної підтримки військ, тобто, як бомбардувальник;

штурмовика по землі;

перехоплювача ракет;

винищувача в повітряних боях проти винищувачів ворога й повітряних цілей літаків ворога.

Речник Повітряних сил ЗСУ зауважив, що спершу нашій державі можуть передати кілька авіаційних підрозділів – ескадрилей. Також потрібно буде попрацювати над підготовкою льотного складу, авіаційних інженерів, а також аеродромною інфраструктурою. Усе це – необхідні кроки для переходу на нові зразки зброї.

Після цього на нас очікує формування уже авіаційних бригад. Їх має бути до п'яти, і кожна міститиме до трьох ескадрилей. Нагадуємо, що 5 авіаційних бригад налічують 180 літаків. Стільки необхідно нашій державі, щоб прикривати небо над нею.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков відправився до Парижу, щоб поспілкуватися з президентом Еммануелем Макроном. Вони обговорюватимуть передачу Україні винищувачів F-16. Напередодні глава держави зазначив, що у цьому питанні "за визначенням ніщо не виключено".