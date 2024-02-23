Чи збільшать F-16 російський літакопад: авіаексперт сказав, від чого це залежить

Є припущення, що з появою F-16 Україна зможе ще більше знищувати ворожу авіацію. Однак все залежить від того, яке озброєння отримаємо разом з літаками.

Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що F-16 має багато різних модифікацій.

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Якщо йдеться про F-16 Block 40/42 – там радіус радіолокаційних систем виявлення становить 300 кілометрів. У випадку з F-16 Block 60 – 400 кілометрів. На такій відстані можна буде ще ефективніше вибивати ворожі повітряні цілі.

Важлива також і сама зброя

Як наголосив Храпчинський, важливо було б отримати разом з F-16 також і далекобійні ракети. До прикладу, AGM-158 JASSM може завдавати ударів на відстань до 500 кілометрів. Але є версії, які летять і до 980 кілометрів.

Важливо у цьому контексті, аби Україні дозволили бити по військових цілях на території Росії. Тоді з'явиться можлива вибивати ті ж аеродроми, де базується стратегічна авіація окупантів.

Якщо ми говоримо про удари по стратегічних аеродромах. Тоді можна буде запустити ракети з дальністю понад 1000 кілометрів по території Росії. Насправді все залежить від озброєння, яке нам передадуть. А також – від того, якої модифікації будуть F-16,

– зазначив Храпчинський.

F-16 для України: коротко

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував питання, чи зможе Україна бити з F-16 по території Росії. Тут усе залежить від міжнародних партнерів, адже у кожної країни своя позиція.

Нещодавно Володимир Зеленський показав відео навчань українських льотчиків на F-16. Наші пілоти надзвичайно задоволені цими літаками.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сподівається, що F-16 будуть в Україні вже за кілька місяців. Процес триває дещо довго через низку технічних аспектів. Потрібна серйозна інфраструктура, аби обслуговувати ці літаки.