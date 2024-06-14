Росіянам стане важко: як літаки F-16 можуть використати на різних ділянках фронту

Україна очікує на отримання західних винищувачів F-16 уже найближчим часом. Варто розуміти, що це багатоцільовий літак, який може виконувати безліч завдань.

Літаки F-16 працюватимуть спільно з літаками-розвідниками інших країн. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що можливості винищувачів відрізнятимуться на різних напрямках.

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Де можуть використати F-16

"На Півдні та у Криму росіянам буде важкувато, тому що в цих локаціях можуть досить вільно працювати західні літаки ДРЛС, тобто не тільки ті, які нам передали, але й з повітряного простору Румунії, Болгарії", – розповів Олександр Коваленко.

Варто розуміти, що над Чорним морем працюють літаки-розвідники, які значно розширюють ударні можливості F-16. До того ж все залежатиме від зброї, яку отримає Україна.

Наприклад, можна говорити про використання ракет типу AIM-120 AMRAAM для знищення будь-яких повітряних цілей на глибину понад 100 кілометрів. Або про застосування ракетного комплексу AGM-158 JASSM, який має такі самі можливість знищення об'єктів як Storm Shadow/SCALP-EG. Практично мовиться про дозвукову крилату ракету авіаційного базування.

Використання та наведення буде спрощено саме завдяки повній сумісності літаків F-16 з літаками ДРЛС, які діятимуть на Півдні,

– зауважив Коваленко.

Щодо використання винищувачів на Сході, то там справді виникають певні запитання. Адже для цього доведеться використовувати не безпечний простір Румунії чи Болгарії, а повітряний простір України.

Все залежатиме від того, яким буде буфер безпеки для F-16 і яка глибина на окупованих територіях Сходу чи у Росії буде максимально сприятливою, щоб винищувач міг безпечно виконувати свої бойові завдання.

Але, звісно, ризик зростатиме саме під час роботи F-16 по східній лінії боєзіткнення або по північно-східним кордонам,

– додав Коваленко.

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