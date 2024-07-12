Можна навіть кораблі топити: що зможуть робити F-16 в Україні та від чого це залежить

Винищувачі F-16 дуже важливі для оборони України у війні проти Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перші літаки з Данії та Нідерландів вже прямують до України.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що Сили оборони можуть використовувати F-16 для різних завдань. Однак це залежить від типу озброєння, яким будуть оснащені ці винищувачі.

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"Якщо це буде вся необхідна зброя, то можна буде збивати будь-які цілі, зокрема й топити кораблі, бо F-16 можуть бути оснащеними протикорабельними ракетами", – зазначив він.

Завдання F-16

За словами Дениса Поповича, винищувачі F-16 у війні проти Росії мають дуже багато завдань, зокрема вони можуть підтримувати українські війська на важких напрямках по лінії фронту. Їх можна застосовувати у протиповітряній обороні.

Багато локацій, де ці завдання необхідно виконувати. Ймовірно, доведеться обирати один напрямок, на якому ці літаки необхідні першочергово,

– наговорив військовий оглядач.

Він підкреслив, що важливих напрямків зараз є багато, тому винищувачі застосовуватимуться дуже активно.