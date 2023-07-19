Можуть не заходити в зону ураження, – Ігнат відкинув байки нібито Росія зможе збивати F-16

Існують байки, що Україні поки не передали винищувачі F-16, адже вони будуть вразливими на фронті від російської ППО. Це зовсім не так.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, потрібно ретельно фільтрувати інформацію, яку подають різні ЗМІ від так званих "джерел".

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Чи дійсно російська ППО може збити F-16

Як наголосив Ігнат, звісно, не варто недооцінювати російську ППО. Вона дійсно досить потужна та агресивна. Однак винищувачі F-16 мають свої переваги, які допоможуть уникнути зустрічі із ППО Росії.

Ці байки, які розповсюджують різні джерела… З одного боку, це байки. З іншого боку, треба розуміти, що ППО Росії є досить агресивним та потужним. Але хто сказав, що F-16 мають заходити в зону ураження їх ППО?

– зауважив Ігнат.

Крім того, не варто говорити, що F-16 будуть вразливими на аеродромах. Вже минуло майже півтора року повномасштабної війни – і українська авіація досі працює. А винищувачі F-16 допоможуть знищувати окупантів ще ефективніше.

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В російських окупантів також є потужна авіація. До прикладу, винищувач Су-35. На ньому можна використовувати ракети класу "повітря – повітря" Р-37, які є досить потужною далекобійною зброєю. Українські пілоти розповідали, що вона здатна летіти на відстань понад 200 кілометрів.

Не можна казати, що Су-35 – поганий літак. Це – хороший літак. Але все західне озброєння має перевагу над російським. Це доведено у цій війні. Хоч F-16 – 70-х років розробка, але, як і Patriot, вони були модернізовані новітніми засобами,

– зауважив Ігнат.

F-16 для України: коротко