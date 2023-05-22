Нам не треба збивати якісь цілі на території Росії: яке головне завдання винищувачів F-16

В Японії завершився саміт G7. Попередньо повідомлялося, що там можуть обговорити питання передачі винищувачів F-16, які вкрай необхідні Україні. У світових лідерів можуть бути побоювання щодо ескалації війни, утім Україні не треба збивати якісь цілі на території Росії.

Про це 24 Каналу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив основне завдання F-16.

Дивіться також Зеленський дотиснув партнерів: політолог назвав головні результати останніх міжнародних візитів

Україна захищається

Безумовно, і Су-25 радянського зразка, і МіГ-29 від Словаччини та Польщі підсилили українську штурмову авіацію. Та Україна націлена на отримання винищувачів F-16, які дозволять отримати перевагу в небі над ворогом та уражати його логістичні цілі.

У світових лідерів є побоювання щодо ескалаційних процесів. Тому ми наголошуємо, що Україна має право захищатися і визволяти свої території з окупованим Кримом також. Нам не треба збивати якісь цілі на території Росії. Достатньо мати наявне озброєння, яке загрожуватиме їхнім літакам на підступах до нашої держави, зокрема на Півночі,

– сказав речник Повітряних сил.

Він роз'яснив, якщо там будуть розташовані далекобійні системи ЗРК, чергуватимуть західні винищувачі F-16 з потужним озброєнням і охоронятимуть український повітряний простір, то росіяни не наважаться близько підлітати.

"Це такий превентивний шлях і відповідь нашим західним партнерам, що Україна захищається, а не нападає", – підкреслив Ігнат.

Юрій Ігнат про західні винищувачі F-16: дивитись відео

Крім того, F-16 можуть бути потужним засобом ППО. Всередині країни вони допоможуть боротися з ворожими дронами та ракетами.

"Вони, на жаль, прориваються для того, щоб виявляти системи ППО, низько летять по рельєфу. F-16 завдяки своєму потужному радару можуть ефективно реагувати. Вони будуть розставлені в різних районах держави та оперативно реагуватимуть в тому чи іншому напрямку – злітати й знищувати дрони та ракети", – пояснив він.

F-16 для України: новини за підсумками G7