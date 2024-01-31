Американський винищувач F-16 розбився у Південній Кореї, – ЗМІ
Джерело:Yonhap
ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що у Південній Кореї розбився американський винищувач F-16. Впав він поблизу військової бази Сполучених Штатів.
Що стало причиною падіння літака F-16 – не повідомляється. Він впав у воду поблизу військової бази США.
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Деталі падіння F-16
ЗМІ з посиланням на численні джерела пишуть, що 31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї. За їх словами, близько 8:40 ранку по місцевому часу літак впав у воду поблизу Кунсана, що за 274 кілометри на південь від Сеула.
Винищувач впав у воду, і врятований пілот у безпеці,
– зазначили анонімні джерела.
Варто зазначити, що у Кунсані розміщена військова авіабаза військово-повітряних сил США, яка експлуатує літаки F-16.
Що відомо про F-16 в Україні
- Юрій Ігнат повідомив, що станом на січень 2024 українські пілоти вже літають на F-16. Наразі наші герої роблять це у супроводі інструкторів. Українським пілотам потрібно налітати потрібну кількість годин.
- Водночас у мережі вже поширюють відео, нібито майстерних польотів українських пілотів на винищувачах. Однак речник Повітряних Сил зазначив, що ці відео створені для збільшення підписників, а на них, ймовірно, іноземні льотчики чи взагалі – це комп'ютерна гра.
- Окремі європейські лідери робили заяви, що готові передати літаки F-16 Україні просто зараз. Однак, як зазначив Ігнат, цей варіант наразі не є найкращим для нашої держави. Для експлуатації F-16 потрібні навички та інфраструктура. Україні не потрібно, щоб вони просто стояли.