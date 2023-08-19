Навчання пілотів вже розпочалось, – Резніков сказав, від чого залежить отримання F-16

Нині українські пілоти, інженери та техніки в певній кількості розпочали навчання на літаках F-16. До програми навчання також входить навчання з англійської мови, адже базового рівня іноземної недостатньо.

Про це 24 Каналу заявив міністр оборони України Олексій Резніков, зауваживши, що розкривати подробиці щодо цих навчань не буде.

До теми Данія зможе використовувати секретні документи США, щоб навчати пілотів з України на F-16, – CNN

"Навчання вже розпочалися", – заявив Резніков.

Міністр оборони України зазначив, що 11 країн-партнерів увійшли до літакової коаліції. А лідерство щодо проєкту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли Нідерланди та Данія.

Коли завершаться навчання

За словами Олексія Резнікова, про завершення цих навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки,

– наголосив міністр оборони України.

Однак важливо ще те, яка саме зброя буде на винищувачах. Адже без радарів літак не бачить, а без кулеметів, ракет та снарядів – не є зброєю, а є лише носієм. Тому, коли партнери ухвалюватимуть рішення, яка країна та скільки готова передати літаків, будуть звертатися за згодою на це до США.

"Кожна країна отримуватиме такий дозвіл і буде казати: "Я готовий передати таку кількість літаків". Відповідно, із запчастинами, можливістю забезпечення. "Я готовий передати таку кількість ракет або авіаційних бомб, або чогось ще". Тоді буде зрозуміла друга частина проєкту", – зауважив Олексій Резніков.

Що треба для того, аби F-16 вже виконував завдання

Нині ця друга частина, за словами міністра оборони, пишеться. Резніков наголосив, що не сумнівається в тому, що Повітряні сили ЗСУ застосовуватимуть винищувачі F-16. Однак коли саме – питання поки що відкрите.

Мінімальний термін на підготовку пілотів – 6 місяців,

– сказав міністр оборони України.

Ці терміни стали зрозумілими після того, як два досвідчених українських пілоти пройшли тестування у США. Згідно з рівнем їхньої підготовки та здібностей стало зрозуміло, що нормальний мінімум для навчання саме такий.

"Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – дуже складна система. Одного пілота недостатньо", – сказав міністр оборони України.

Тому літак не зможе виконувати бойове завдання, якщо немає закріпленої за ним команди. Однак скільки саме треба часу для підготовки інженерів та техніків – невідомо.

"Щоби будувати виправдані очікування – мінімум 6 місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше", – додав Резніков.

Що відомо про навчання українських пілотів на F-16

США підтвердили, що ухвалили передачу літаків F-16 Україні від третіх країн. Раніше з відповідним запитом зверталися Нідерланди та Данія. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що країна підтримує передачу винищувачів Україні та навчання українських пілотів.

Провідні ЗМІ писали про те, що навчання українських пілотів можуть затягтися, зокрема, через мовну проблему. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ не вважають незнання англійської мови великою проблемою, яка значно впливатиме на час підготовки.

Журналісти The Washington Post зазначають, що перша група з шести українських пілотів не опанують західні винищувачі миттєво. За їхніми словами, це може статися хіба що влітку 2024 року.

На початку серпня Володимир Зеленський заявляв, що навчання українських пілотів розпочнуться вже цього місяця.

Повне інтерв'ю з міністром оборони України Олексієм Резніковим дивіться на ютубі 24 Каналу 20 серпня о 12:00.