Ключ до успіху на землі, – Ігнат про важливість винищувачів F-16 для України

Напередодні під час закордонного візиту Володимира Зеленського Нідерналди та Данія заявили, що відправлять Україні західні винищувачі. F-16 можуть змінити перебіг подій на фронті.

Наша держава потребує F-16, аби мати перевагу над агресором у повітрі на окупованих територіях. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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F-16 здатний змінити перебіг подій

Речник зазначив, що наразі Україна чекає на реалізацію рішень щодо західних літаків.

F-16 здатний змінити перебіг подій. Здатний забезпечити нам те, що сьогодні потрібно найбільше, – перевага в повітрі на окупованих територіях,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Також розповів, що наразі на окупованих територіях можуть вільно перебувати близько 8 – 9 російських винищувачів. Вони скидають авіабомби та пускають авіаційні ракети. Коли на озброєнні ЗСУ будуть F-16, окупанти більше не зможуть цього робити.

Тому перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі,

– зауважив речник.

Важливо розуміти, що кількість російських літаків у повітрі може змінюватися. Може бути більше винищувачів і техніки. А-50, Іл-22, маса безпілотників на лінії розмежування. На сьогодні країна-терорист має величезне авіаційне угруповування.

Ігнат зазначив, що на момент повномасштабного вторгнення довкола нашої держави було аж 750 літальних апаратів. Зокрема, літаків і гелікоптерів.

"Їх є багато, а от в повітряному просторі близько до лінії фронту перебуває не так багато. У цьому немає потреби, а саме підіймати всю авіацію та завдавати ударів. Просто питання в тому, скільки в них є засобів для завдання ударів", – сказав представник Повітряних сил.

Юрій Ігнат підсумував, що наявність західної авіації та присутність її близько до лінії фронту не дозволить російській авіації бути такою активною.

Довідка. 20 серпня Данія та Нідерланди оголосили про надання Україні винищувачів F-16. Це станеться після тренувань наших пілотів та інженерів.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її держава передасть 19 винищувачів. Перші шість літаків F-16 планують відправити в Україну ближче до Нового року.