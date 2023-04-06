У нас є дуже гарний козир, – громадський діяч з Польщі про лідерство в передачі авіації

Володимир Зеленський закликав Польщу проявити лідерство в авіаційній коаліції, так, як президент Анджей Дуда це зробив в танковій. Та зберігається шанс, що ця країна може активізувати й питання винищувачів F-16.

Про це 24 Каналу заявив громадський діяч з Польщі Ришард Купідура. Він зауважив, що Польща вже має позитивний досвід у створенні танкової коаліції.

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"І тепер, коли починається, в принципі, вже триває побудова авіаційної коаліції, також зберігається шанс на позитивне завершення", – сказав він.

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У поляків є козир

На думку Купідури, польські представники мають козир.

У польських "адвокатів" цієї мілітарної підтримки України залишається дуже важливий козир, адже західні країни також очікують хороших результатів на полі бою від ЗСУ,

– наголосив він.

І для цього, за його словами, є хороший аргумент.

"Тоді, якщо ви очікуєте хороших результатів, то надайте, будь ласка, ці винищувачі F-16, які допоможуть досягнути цієї перемоги", – підсумував Ришард Купідура.

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