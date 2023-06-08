F-16 – оптимальний варіант, – льотчик про можливу передачу Україні інших західних літаків

Австралія може передати Україні винищувачі F/A-18 Hornet. За деякими характеристиками ці літаки є кращими за F-16.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, звісно ж, оптимальний варіант – отримання 200 винищувачів F-16. Але зрозуміло, що це – надзвичайно малоймовірно. Сумнівно, що Україна зможе швидко отримати під дві сотні винищувачів.

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Чи потрібні Україні F/A-18 Hornet

Як наголосив Світан, F/A-18 Hornet – хороший винищувач. Він близько в півтора раза більший за F-16, а за технічними характеристиками майже такий самий. Hornet – досить потужний літак, який може стартувати з палуби авіаносця. Однак для України це не так важливо.

Важливо, що ці літаки – і F-16, і F/A-18 Hornet – ровесники. І один, і інший модифікували приблизно однаково. В чомусь Hornet є кращим за F-16. І нам підійде 40 літаків. Це – бригада. 3 ескадрильї,

– зауважив Світан.

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Звісно, в перспективі ці літаки можуть допомогти відновити ядерний статус України. Вони є носіями ядерних бомб. Світан припускає, що після вступу в НАТО було б доречно про це домовлятися із країнами Альянсу.

Австралія має літаки, які варто було б передати Україні: коротко

Україна упродовж повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, постійно закликає Захід передати винищувачі. Останнім часом цей процес зрушився з місця.

Австралія має на озброєнні близько 40 законсервованих винищувачів F/A-18 Hornet. Ці літаки схожі за характеристиками з F-16.

Зараз вони законсервовані. Журналісти припускають, що Австралія може їх утилізувати. Хоча значно розумніше було б передати їх Україні.