Є 2 моменти, – військовий експерт про відмову США надати Україні винищувачі F-16
Україна потребує американських винищувачів F-16. Однак поки що Сполучені Штати не готові їх надавати. Та зрештою потрібно продовжувати працювати у цьому напрямку.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, є певна проблема із республіканським електоратом, частина якого проти надання зброї України. На тлі президентських виборів у США, які відбудуться у 2024 році, це гальмує процес погодження передачі літаків для України.
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Колись і танки не хотіли передавати
Як нагадав Черник, свого часу Сполучені Штати також не були готові до передачі танків M1 Abrams. А тепер Україна очікує на 31 одиницю цієї техніки. Схожа ситуація була із ЗРК Patriot. Завжди можна домовитися.
Варто сподіватися, що така сама ситуація буде й з літаками F-16. Тим паче їх виготовлено близько 4500 одиниць, які перебувають на озброєнні близько 20 держав.
Чи отримає Україна винищувачі F-16: дивіться відео
Загальний персональний підсумок. Ми дуже сильно підняли тональність щодо танків. І все склалося. Німецький лід розтоплений. Танки будуть. Впевнений на 100%, що така ситуація буде і з F-16,
– зауважив Черник.
Україні потрібні винищувачі F-16
- З самого початку повномасштабного вторгнення Україна просила партнерів передати сучасну західну авіацію. Серед усього військовим потрібні винищувачі F-16.
- Нещодавно розпочався певний процес обговорення щодо можливої передачі цих літаків, який може бути досить тривалим. Так, глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував, що Україна почне активну роботу у цьому питанні.
- Раніше глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо надійде відповідний запит. Також президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливість передачі сучасних винищувачів. Він підкреслив, що ця тема не є табуйованою.
- Утім, 30 січня президент США Джо Байден заговорив, що Штати не постачатимуть Україні винищувачі F-16. Однак варто розуміти контекст. ЗМІ припускають, що Байден міг не розчути питання, адже довкола було гамірно.
- Опісля з'явилася інформація, що Байден планує термінову розмову із Володимиром Зеленським найближчим часом. Вона нібито стосуватиметься запитів України щодо зброї.