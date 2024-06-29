Україна розчищає небо для літаків: в який момент західні партнери можуть передати F-16

Союзники впродовж тривалого часу обіцяють передати Україні винищувачі F-16. Однак досі вони не з'явились на фронті. Водночас заяви партнерів щодо постачання літаків є дуже обережними.

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, розповів 24 Каналу, що затримка пов'язана, зокрема, з навчанням українських пілотів. Воно триває доволі довго та є складним.

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Мають певні побоювання

Підготування пілотів відбувається впродовж півтора року. Попри те, що українські військові дуже швидко опанували американські артилерійські системи HIMARS, навчитись літати на винищувачах США набагато складніше. Насамперед пілоти мають знати англійську мову.

Тому зрозуміло, що ця затримка частково пов'язана з підготовкою пілотів,

– припустив він.

Водночас західні партнери мають певні побоювання щодо F-16. Колись великі сподівання були на західні танки, а зараз – на літаки.

Якщо станеться так, що F-16 не зроблять очікуваного ефекту, це буде дуже велика антиреклама. Може виникнути психологічне негативне ставлення, мовляв, ми вам надали зброю, а вона не спрацювала. Тому ця обережність ґрунтується частково на цьому побоюванні,

– пояснив Ус.

Проте важливо відзначити, що впродовж останніх місяців наші сили стабільно знищують російську протиповітряну оборону. Це може свідчити про те, що у такий спосіб Україна розчищає небо для літаків F-16.

"Як тільки ця робота буде закінчена, F-16 одразу з'являться, адже буде впевненість, що у Росії вже нема тих сил протиповітряної оборони, які завадять винищувачам допомагати Україні повернути всі захоплені Росією території", – наголосив Іван Ус.