"Партнери можуть передати вже зараз": Ігнат пояснив, чому F-16 ще не в Україні
В Україні з нетерпінням очікують на появу західних винищувачів. Вони суттєво допомогли б на полі бою та змогли б захистити українців під час ракетних атак. Однак найближчим часом на їхню передачу не варто очікувати.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у розмові з 24 Каналом пояснив, що це зумовлено низкою об'єктивних причин. Якби F-16 передали Україні зараз – їх би не змогли використовувати.
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Чому Україна ще не отримала F-16
Європейські лідери, західні та українські експерти озвучували різні терміни прибуття до України F-16. За деякими тогорічними оцінками, винищувачі вже мали надати нашій державі. Однак варто розуміти, що передача літаків – це лише один аспект великого процесу, який подекуди не до кінця розуміють.
Ми відправили льотчиків на навчання в Данію 5 місяців тому. Вони будуть готові (закінчать навчання – 24 Канал) приблизно за пів року, тому що мовиться не лише про підготовку пілотів, а й інженерно-авіаційну службу, а також адаптацію інфраструктури. Тож, терміни, коли F-16 передадуть Україні, теж можуть бути продовженими,
– пояснив Юрій Ігнат.
За словами речника Повітряних сил, партнери готові передати винищувачі Україні "ще на вчора". Але поки що у цьому немає сенсу, оскільки зараз, через вище згадані причини, їх просто не зможуть використовувати.
"Все має бути готово. В авіації немає дрібниць, все має бути підготовлено до їхнього застосування в бойових діях. Саме тому зараз ми говоримо, про те, що готуються три основні складові: навчання пілотів, підготовка інженерних фахівців та інфраструктури", – наголосив Ігнат.
Коли усе буде готово, винищувачі з'являться в Україні. Варто додати, що кількість західних літаків може бути невеликою, адже багато підготувати багато пілотів за короткий термін неможливо. Зокрема, у Данії навчається невелика група людей, однак потім до них доєднаються інша група, яка навчається в Аризоні, США.
Відповідно, з більшою кількістю пілотів, з'являтиметься й більша кількість літаків.
F-16 для України: останні новини
- Нещодавно у Данії повідомили про те, що Україна може очікувати на перші винищувачі вже влітку цього року. Остаточні терміни, проте, все ще залежать від виконання всіх умов, які необхідні для отримання F-16.
- Нагадаємо, що минулого року були повідомлення про те, що F-16 з'являться в України до кінця зими чи на початку літа. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен пояснила, що затримка з передачею літаків пов'язана виключно з технічними моментами.
- У Головному управлінні розвідки заявили, що поява F-16 в Україні змінить правила гри у небі. Хоч у Росії досі є багато військової авіації, однак її використання стане обмеженим. Річ у тім, що західні винищувачі не дозволять окупантам працювати на малій дальності від лінії фронту.