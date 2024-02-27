"Партнери можуть передати вже зараз": Ігнат пояснив, чому F-16 ще не в Україні

В Україні з нетерпінням очікують на появу західних винищувачів. Вони суттєво допомогли б на полі бою та змогли б захистити українців під час ракетних атак. Однак найближчим часом на їхню передачу не варто очікувати.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у розмові з 24 Каналом пояснив, що це зумовлено низкою об'єктивних причин. Якби F-16 передали Україні зараз – їх би не змогли використовувати.

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Чому Україна ще не отримала F-16

Європейські лідери, західні та українські експерти озвучували різні терміни прибуття до України F-16. За деякими тогорічними оцінками, винищувачі вже мали надати нашій державі. Однак варто розуміти, що передача літаків – це лише один аспект великого процесу, який подекуди не до кінця розуміють.

Ми відправили льотчиків на навчання в Данію 5 місяців тому. Вони будуть готові (закінчать навчання – 24 Канал) приблизно за пів року, тому що мовиться не лише про підготовку пілотів, а й інженерно-авіаційну службу, а також адаптацію інфраструктури. Тож, терміни, коли F-16 передадуть Україні, теж можуть бути продовженими,

– пояснив Юрій Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, партнери готові передати винищувачі Україні "ще на вчора". Але поки що у цьому немає сенсу, оскільки зараз, через вище згадані причини, їх просто не зможуть використовувати.

"Все має бути готово. В авіації немає дрібниць, все має бути підготовлено до їхнього застосування в бойових діях. Саме тому зараз ми говоримо, про те, що готуються три основні складові: навчання пілотів, підготовка інженерних фахівців та інфраструктури", – наголосив Ігнат.

Коли усе буде готово, винищувачі з'являться в Україні. Варто додати, що кількість західних літаків може бути невеликою, адже багато підготувати багато пілотів за короткий термін неможливо. Зокрема, у Данії навчається невелика група людей, однак потім до них доєднаються інша група, яка навчається в Аризоні, США.

Відповідно, з більшою кількістю пілотів, з'являтиметься й більша кількість літаків.

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