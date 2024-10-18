Вже в серпні 2024 року Україна отримала перші літаки F-16 на озброєння. У The Wall Street Journal повідомили, що Україна навряд чи отримає ескадрилью F-16 до кінця 2024 року. Однак бути настільки впевненими не варто.

Заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Україна може отримати ескадрилью винищувачів до кінця 2024 року, адже на це вказують багато факторів. Крім того, ціла ескадрилья F-16 на полі бою зможе виконувати складні операції.

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Чи отримає Україна ескадрилью F-16 до кінця 2024 року

Журналісти The Wall Street Journal написали, що нині США готують для F-16 не досвідчених пілотів, а молодших курсантів. Саме це рішення може вплинути на те, що Україна пізніше отримає ескадрилью сучасних винищувачів.

Храпчинський наголосив, що це є суб'єктивною думкою, адже варто також аналізувати навчання у Франції, Великій Британії, Румунії на ще низці країн.

Крім того, винищувачі F-16 Україні передадуть кілька країн, а не одна.

Я передбачаю, що до кінця року у нас буде ціла ескадрилья,

– підкреслив заступник гендиректора компанії.

Храпчинський зауважив, що Україна отримала першу партію літаків F-16 від Нідерландів. Нещодавно міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відвідав приїхав з візитом до нашої країни, зокрема побував у Харкові. Він пообіцяв, що решта з обіцяних 24 літаків буде в Україні вже найближчими місяцями.

Зауважте! Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна отримає від Норвегії 6 літаків F-16 найближчим часом.

Україна орієнтується саме на ескадрилью через специфіку тактики застосування. Заступник гендиректора компанії пояснив, що є окремі ланки, які використовуються в певних бойових діях.

Найголовніше, що треба зрозуміти – лише ескадрилья здатна виконати певні потрібні завдання. Ескадрилья F-16 – це 18 – 21 літаки за сучасними стандартами НАТО.

Якщо говорити про захист повітряного простору, тут достатньо 4 літаків, щоб закрити певний сектор на території України, а якщо говорити про виконання складних операцій, то якраз одна ескадрилья буде ефективною,

– додав Храпчинський.

Нагадаймо, Нідерланди дозволили Україні використовувати винищувачі F-16 на території Росії. Міністр оборони країни Рубен Брекельманс наголосив, що міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані.