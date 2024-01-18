Основні для нас F-16, – льотчик-інструктор сказав, як можуть допомогти Gripen

Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen. Для нас краще отримати один варіант винищувачів, а саме – F-16, але свою роль можуть зіграти й шведські літаки.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, як можуть доповнювати один одного винищувачі F-16 та Gripen.

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Чому Україні потрібні саме F-16

Льотчик-інструктор зазначив, що F-16 та Gripen є літаками одного класу. Це багатофункціональні платформи, які можуть виконувати практично весь спектр завдань – перехоплення, повітряного бою та роботу по землі як бомбардувальника й штурмовика, підтримуючи піхоту.

Оптимальна база, звісно, це F-16,

– наголосив Світан.

Він зауважив, що чим менше класів літаків – тим краще. Тому ліпше розглядати лише один варіант, а саме – винищувачі F-16. Вони А хороші тим, що можуть виконувати будь-яке завдання, крім транспортного, пов'язаного з великою місткістю.

Як можуть допомогти літаки Gripen

Світан пояснив, що винищувачі Gripen можуть допомогти нам у короткостроковій перспективі. Тобто коли у нас недостатня кількість літаків з різних причин.

За його словами, вони трохи нижчі за класом, ніж F-16. Можуть нести дещо менше озброєння, а локатори та авіоніка приблизно на рівні базових моделей F-16.

Літаки Gripen теж можуть виконувати практично весь спектр завдань, що й F-16. І навіть дещо ширше,

– сказав льотчик-інструктор.

Він пояснив, що шведські винищувачі можуть використовувати деяке європейське авіаційне озброєння. Тож F-16 та Gripen доповнюватимуть один одного, оскільки можуть нести різне озброєння.

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