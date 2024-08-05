Генерал армії пояснив, як захистити F-16 від ворожих ударів

Україна отримала перші винищувачі F-16. Росіяни дуже перелякалися, тому почали розповідати, що нібито "знайдуть їх та знищать". Насправді ворог не зможе цього зробити.

Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він підкреслив, що Україна вміє закривати конкретні об'єкти.

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Окупанти перелякалися

Микола Маломуж зазначив, що українські захисники мають великий досвід зашифровування літаків, дезорієнтації ворога, введення в оману, формування різних макетів у різних точках. Загарбники постійно б'ють по Полтавщині, Хмельниччині, Кропивницькому і так далі, знаючи, що на старих картах розташовані військові аеродроми. Але з того часу багато що змінилося.

Злітні смуги, які підходять під F-16, вони точно не знають. Тому вони будуть пробувати намацувати. Але ми будемо далі вводити їх в оману, потужно захищати і системи, і літаки. Ми вже вміємо закривати конкретні об'єкти,

– наголосив він.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України пояснив, що з цим впорається потужна ППО, системи шифрування та дезорієнтації ворога. Російська пропаганда боїться цього, тому постійно звітує про нібито "знищені системи", іноді навіть про такі, яких немає у нашої держави.

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"Це елемент інформаційної війни. Але реально вони перелякалися. Тому що це потужна ударна група, яка буде виконувати завдання не тільки захисту українського неба і наших воїнів, але й потужно нищити ворога: і ракети, і літаки, в яких вони мали перевагу", – додав Маломуж.

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вже отримала перші західні винищувачі. Він заявив, що українські військові вже почали використовувати F-16.