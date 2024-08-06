Льотчик-інструктор пояснив, як найефективніше убезпечити F-16 від росіян

В Україну надійшли перші винищувачі F-16 і не секрет, що це одна з найбажаніших цілей для окупантів. Утім, наша держава має способи, як убезпечити авіацію від ворога.

Так, оптимальний варіант захисту літаків F-16 – триматися на певній дальності від протиповітряної оборони противника, яка поки ще працює. Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що ховати літаки – не вихід, треба нападати.

Варте уваги Літаки F-16 вже в Україні: Зеленський показав перші кадри

Як захистити F-16 від росіян

"Найкращий захист – це напад, тому F-16 працюватимуть над зачисткою протиповітряної оборони росіян. Ми маємо чим", – припустив льотчик-інструктор.

Зокрема, винищувачам допомагатимуть зенітно-ракетні комплекси Patriot і SAMP/T, ракети ATACMS і "Нептун", а також безпілотники. Тобто це боротьба "хто кого дотисне" і, за словами Світана, Україна нині має кращі показники.

Навіть використовуючи стару радянську авіацію, Україна доволі успішно застосовує західні засоби ураження. Отже, F-16 лише додадуть функціоналу цим засобам ураження, які врешті-решт зможуть задушити російську ППО.

Саме в режимі наступу й атак треба буде захищатися. Не лише захищати F-16, а й Україну – міста базування, інфраструктурні об'єкти тощо. Це так званий механізм динамічного захисту,

– зауважив льотчик-інструктор.

Водночас є низка перевірених механізмів захисту, коли літаки не залучені у бойові завдання. Мовиться про розосередження, перенесення аеродромів з місця на місце, використання оперативних аеродромів. Світан зауважив, що також може використовуватися відхід за межі України.

Нагадаємо, що про появу перших винищувачів F-16 в Україні стало відомо 4 серпня у День Повітряних сил.